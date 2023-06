Non solo sogni, sbarca BYD: dalla Cina la rivale di Tesla. Arrivano subito Atto 3 e Han

Un’ammiraglia sportiva e lussuosa: elettrica, cinese. Solo pochi anni fa sarebbe parsa un’eresia, oggi è invece una bella realtà. Perché la Han che arriva da Shenzen per opera del costruttore locale BYD ha tutte le carte in regola per riscuotere successo. È uno dei due modelli già in listino sul mercato italiano (l’altro è il Suv compatto Atto 3) e si propone con una stazza imponente, quasi cinque metri di lughezza (e 2,2 tonnellate di peso). La spingono due motori a elettroni che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 cv. Abbinati alla trazione integrale, offrono perfetto equilibrio tra comfort di marcia e sportività con un’autonomia fino a 662 km, 521 nell’impiego misto. Han è già la “bandiera” del marchio in Europa. Il prezzo parte da 70.940 euro per le versioni Executive, a fronte di un allestimento full-optional con rivestimenti di qualità per sedili e abitacolo. Sia in configurazione Eco, sia impostando Sport, si guida con “leggerezza” e piacere, grazie a reazioni ben calibrate. Spingendo a fondo, si ottengono prestazioni strabilianti come lo spunto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. BYD, acronimo di Build Your Dreams, è diventato in vent’anni leader mondiale nei veicoli a nuova energia, elettrici ed elettrificati.

Solo lo scorso anno ne ha venduti 1,86 milioni e adesso è partita la sfida anche in Italia, esclusivamente con modelli a zero emissioni. Vetture stilisticamente all’avanguardia: il capo del Design, Wolfgang Egger (ex Audi), è una firma globale riconosciuta. I primi partner commerciali sono già attivi: Autotorino, Barchetti ed Intergea (attraverso le controllate Theorema e Car Village) con punti vendita a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Diventeranno 50 entro il 2025. Come l’ammiraglia Han, il Suv compatto Atto 3 sfrutta due eccellenze tecnologiche esclusive, la Blade Battery e la e-Platform 3.0. L’inedito pacco accumulatori è realizzato in litio ferro fosfato (senza cobalto) e migliora sicurezza, resistenza e durata. Inoltre riduce dimensioni e peso. La piattaforma intelligente integra la batteria nel telaio, garantendo rigidità strutturale, spazio e baricentro basso.

Atto 3 è concepito espressamente per l’Europa, molto spaziosa e prestazionale. Il motore da 150 kW/204 cv con 310 Nm di coppia garantisce uno spunto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, ma attivando la modalità Eco si ottiene una guida molto più soft, rilassante. Grazie alla batteria da 60,5 kWh, Atto 3 ha un’autonomia fino a 565 km, 420 km nel ciclo combinato. Il listino parte da 41.990 euro per la versione Comfort con ricarica bidirezionale, tetto panoramico, sedili elettrici, navigatore, rivestimenti in pelle vegana e touchscreen centrale rotante da 12,8 pollici. La top di gamma Design (43.490 euro) aggiunge il portellone elettrico e lo spettacolare display da 15,6 pollici. Altri due modelli sono in arrivo. Dolphin è una compatta hatchback con batteria da 60 kWh con un listino da 31.490 euro (versione Boost). Seal è una berlina ambiziosa, più piccola della Han.