Tesla, Model 3 sbarca in Europa. La berlina arriverà con due distinte autonomie: 326 o 499 km

PARIGI – Al Salone di Parigi la Tesla Model 3 approda per la prima nell'Europa continentale. Gli appassionati che avevano visitato il Goodwood Festival of Speed l'avevano già vista qualche mese fa, ma il (probabile) milione di visitatori del motor show francese è una platea ben diversa per la berlina elettrica del costruttore californiano.

Che fedele ai tweet non sempre convenzionali del suo numero uno, Elon Musk, sceglie anche di non ufficializzare ancora i dati tecnici più importanti relativi alla variante europea. Cioè la capacità delle batterie. Perché, fanno sapere allo stand Tesla, «non ha senso fare riferimento a questo parametro». La berlina da 4,7 metri di lunghezza arriverà nel Vecchio Continente con due distinte autonomie: 326 o 499 chilometri.

Si tratta tuttavia di una percorrenza misurata con il ciclo americano, che è meno restrittivo rispetto al nuovo Wltp europeo. Significa che il dato non è ancora comparabile. La Model 3 sbarca in Europa forte delle cinque stelle ottenute ai crash test statunitensi, considerati invece più impegnativi di quello del Vecchio Continente. Ma, soprattutto, la berlina a zero emissioni è fra le poche auto ad averle ottenute in ciascuna prova di impatto, tra l'altro esattamente come le altre Tesla, le decisamente più costose Model S e Model X.

Per il prezzo ci sarà da attendere: la decisione di Tesla è quella di non ufficializzarlo ancora. Negli Stati Uniti la versione più “economica” costa attorno ai 35.000 dollari con la batteria meno performante (per la quale ci sono però da aspettare fra i 3 ed i 6 mesi), mentre in Europa (incentivi esclusi: tipo 6.000 euro in Francia o 4.000 in Germania), rischia di avvicinare quota 50.000, almeno stando alle stime di alcuni esperti. La declinazione Performance della berlina elettrica arriva fino a 250 km/h di velocità massima ed è accreditata di uno spunto da 0 a 100 orari di 3,7 secondi. A Parigi, la casa californiana conferma la promessa di Musk che aveva assicurato la disponibilità europea della Model 3 entro la prima metà del 2019. Almeno finora però le scadenze fornite da Tesla non sono sempre state rispettate, in particolare per la Model 3.