Il segreto di Lambo: la Urus ricaricabile. In attesa che il superSuv si presenti in veste ibrida plug-in

ROMA - Anche il mondo delle supercar ha sposato la causa ambientalista. Così pure Lamborghini ha dovuto cedere al fascino dell’elettrificazione. In attesa che il Suv Urus si presenti in veste ibrida plug-in, vettura di cui non si conoscono ancora le specifiche tecniche, il primo passo verso una tecnologia che non sia solo basata sul motore endotermico lo ha fatto la hypercar Sián. Vettura a tiratura limitatissima, solo 63 esemplari, che al V12 di Sant’Agata affianca un piccolo motore elettrico. L’unità è integrata all’interno del cambio, mentre L’elettricità necessaria per il funzionamento del sistema ibrido viene accumulata all’interno di un supercondensatore.