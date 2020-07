Innovazione e originalità: Mazda rispetta l’ambiente

ROMA - Cento anni di storia e altrettanti di innovazione. Soprattutto oggi quando ciascuno dei player automotive è chiamato alla lotta alle emissioni nocive. Infatti dalla Mazda2 sino alla più voluminosa CX-30, passando per Mazda3, è il modello mildhybrid quello demandato ad alimentare l’offerta più sostenibile. Ma la novità più rilevante, è la prima elettrica del marchio, la MX-30. Segue una strada intermedia quando si tratta di batterie. L’elemento presente su MX-30 è da 35,5 kWh, per un’autonomia di 200 km nel ciclo misto. La scelta è stata dettata dai vantaggi, in termini di smaltimento e efficienza a lungo termine, che un pacco batterie più piccolo può avere. A muovere le ruote anteriori provvede un’unità elettrica sincrona in grado di sviluppare 107 kW (145 cv) e 270,9 Nm di coppia motrice.