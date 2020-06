Tonale scalda i motori: l'attesissimo gioiello Alfa Romeo sarà anche ricaricabile

ROMA - Il 2021 si preannuncia un anno importante per il marchio Alfa Romeo. Oltre ad un possibile restyling di Giulia e Stelvio, dovrebbe infatti arrivare sul mercato la nuova baby Sport Utility, Tonale. Si tratta di una vettura che si posiziona un gradino sotto rispetto alla Stelvio, garantendo al marchio del Biscione l’ingresso in uno dei segmenti più competitivi del mercato attuale. E, soprattutto, sarà la prima Alfa Romeo ad adottare la tecnologia ibrida: sarà equipaggiata con un sistema ibrido plug-in, ossia quello che permette all’auto di marciare, per alcune decine di chilometri, anche in modalità esclusivamente elettrica. Unirà, insomma, i mondi legati allo stile e all’evoluzione del design italiano con quelli della tradizione, del piacere di guida e dell’ecosostenibilità.