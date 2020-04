Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid, l'ibrido alla spina con un'autonomia elettrica di 45 km

MILANO - Nonostante il settore dell'auto sia stato “immobilizzato” dalla pandemia in corso, l'industria automobilistica non arresta la propria evoluzione. Un progresso che ha sposato la strada della sostenibilità. In tal senso Volvo si presta a lanciare la nuova Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid. Un'auto che completa l'intera gamma del marchio cino-svedese proprio sul fronte delle ibride ricaricabili. In attesa, ma per quello ci vorrà ancora qualche tempo, del lancio sul mercato anche della versione completamente elettrica di Volvo XC40.

Di fatto l'ibrido plug-in, per quanto sia una formula intermedia, è anche quella più utile e fruibile per avvicinare il pubblico alla trazione elettrica, avvantaggiata dalla possibilità di muoversi a emissioni zero in ambito cittadino e di poter ricorrere al motore endotermico sulle lunghe distanze.

A differenza degli altri modelli ibridi plug-in della famiglia Volvo, realizzati sulla piattaforma SPA – dalla serie 60 a salire – la XC40 Recharge T5 nasce sul più compatto pianale CMA, predisposto anche per l'elettrificazione completa. In questo caso, l'ibrido con ricarica non da origine ad una vettura a trazione integrale, bensì anteriore. Si parla pertanto di ibrido plug-in in serie, in cui l'unità elettrica, nello specifico da 82 cv, è inserita nel cambio. La componente endotermica si realizza invece grazie ad un inedito motore tre cilindri turbo benzina di 1,5 litri, capace di 180 cavalli. Il pacco batterie agli ioni di litio ha una capacità di 10,7 kWh, sufficiente ad assicurare un'autonomia in modalità elettrica di circa 45 km (secondo il ciclo di omologazione WLTP).

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è in vendita a prezzi che vanno dai 47.770 Euro della variante Inscription/Expression ai 50.920 Euro della variante R-Design. L’auto gode di un bonus pari a 2.500 Euro (con rottamazione) in termini di eco-incentivi.

“Sono in vistoso aumento i clienti che scelgono di passare all’ibrido e la nuova XC40 raccoglierà ampi favori per le sue caratteristiche di estrema efficienza nei consumi. Il ritardo che il nostro Paese accusa in termini di infrastrutture di ricarica lascia presagire che le motorizzazioni ibride giocheranno per lungo tempo un ruolo importante nella transazione verso l’elettrico. Abbiamo segnali evidenti in tal senso anche attraverso il numero di sottoscrizioni al nostro servizio Care by Volvo, che sono in maggioranza per l ’acquisizione di vetture plug-in hybrid. Né va dimenticato il fatto che XC40 è in assoluto la nostra best seller, un modello che il pubblico italiano ha gradito fin dal debutto e che continua a raccogliere ordini in maniera crescente. Per questo credo che XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid sarà per noi una carta vincente.” ha commentato così Michele Crisci, presidente di Volvo Italia.