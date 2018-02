Uber punta alla mobilità a 360°: vuole espandersi nei bus, nelle bici ed in tutte le forme di trasporto

NEW YORK - Uber punta a essere molto di più di un’app per auto con conducente: vuole espandersi nei bus, nelle biciclette e in tutte le forme di trasporto. Lo afferma l’amministratore delegato Dara Khosrowshahi, sottolineando che l«’ auto sono per noi come i libri per Amazon». Il riferimento è al fatto che l’attività iniziale di Amazon era proprio la vendita di libri. Secondo quanto riporta il Financial Times, Khosrowshahi ha detto: «Voglio gestire il sistema di bus per una città. Voglio che siate in grado di prendere un Uber per arrivare alla metropolitana e, una volta alla vostra fermata, uscire e trovare un Uber ad attendervi».