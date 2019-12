Audi, arriva in Italia la Q7 TFSI e-quattro, Suv ibrido hi-tech. Potenza di 456 cv, autonomia di 43 km a 0 emissioni

INGOLSTADT - Procede ai ritmi previsti il piano di elettrificazione della gamma Audi. Entro la fine del 2019 in Germania, da gennaio 2020 in Italia, arriverà dunque la Q7 in versione ibrida plug-in: denominato Q7 TFSI e-quattro, il maxi Suv di Ingolstadt si avvale, oltre che della trazione integrale permanente, di un sistema di propulsione composto dal motore turbo benzina V6 3.0 TFSI e da un motore elettrico, declinato nelle potenze di 456 cv/700 Nm e di 381 cv/600 Nm. In entrambi i casi, il denominatore comune è la capacità di muoversi per 43 km a emissioni zero.

Inizialmente, come detto, l’auto viene commercializzata in Germania al prezzo di 89.500 euro per la versione più potente (Q7 TFSI 60 e-quattro), di 74.800 per l’altra (Q7 TFSI 55 e-quattro); nel primo trimestre del 2020 sarà disponibile anche in Italia, con un listino non ancora ufficializzato, ma presumibilmente molto vicino a quello tedesco.

Esteticamente la e-quattro non si distacca troppo dalle altre Q7, fatti salvi gli interventi mirati ad accentuarne la sportività, ovvero l’allestimento S Line di serie, per l’esterno e gli interni, con il pacchetto look nero, l’adozione di cerchi ruota da 20”, le pinze freno verniciate in rosso, i fari a Led Matrix, i sedili anteriori con punzonatura del logo S sugli schienali, il cielo dell’abitacolo in tessuto nero e gli inserti in alluminio spazzolato opaco.

Oltre alla tecnologia ibrida, alla trazione integrale permanente e alle sospensioni pneumatiche adattive, tra le caratteristiche del nuovo super Suv tedesco spiccano alcune dotazioni hi-tech come la frenata elettroidraulica (entra in azione nelle decelerazioni brevi, soprattutto in città) e il predictive efficiency assistant, ovvero il sistema automatico mirato ad ottimizzare l’efficienza e dunque a privilegiare il funzionamento a emissioni zero.

Ciò vuol dire che come impostazione di base la Q7 e-quattro si avvia in modalità elettrica e viaggia a zero emissioni fino a quando il percorso lo consente (il sistema intelligente “legge” sul navigatore le caratteristiche del percorso) o finché il conducente non decida di schiacciare con decisione il pedale dell’acceleratore. Il guidatore è dunque libero di decidere autonomamente se e come intervenire nell’interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. A tal proposito, sono disponibili i programmi di marcia EV, Auto e Hold, che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica o al risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio.

Quanto alle prestazioni, la Casa dichiara, per il modello più potente, una velocità massima di 240 km/h (135 in modalità solo elettrica), con accelerazione 0-100 in 5,7 secondi; la versione meno potente è accreditata della medesima velocità di punta, ma “paga” 2 decimi in accelerazione.

Il sistema di recupero dell’energia deriva da Audi e-tron, e il sofisticato apparato termico/elettrico è quello ampiamente sperimentato su altri modelli ibridi della casa dei quattro anelli: l’elettronica di potenza trasforma la corrente continua erogata dalla batteria ad alta tensione in corrente alternata, destinata all’alimentazione del motore elettrico; nelle fasi di recupero il propulsore a zero emissioni funge da generatore accumulando energia nella batteria agli ioni di litio; quest'ultima è posizionata sotto il pianale del bagagliaio ed è composta da 168 celle organizzate in 14 moduli su due livelli sovrapposti.

Discorso simile per il sistema di trasmissione, da sempre punto di forza della casa di Ingolstadt: la trasmissione tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro e in condizioni di marcia ordinarie il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno. In caso di perdite di aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita verso l’assale che garantisce una superiore trazione.

Automazione a parte, chi si troverà al volante dell’Audi Q7 TFSI e-quattro potrà scegliere, grazie al Drive Select, fra 7 programmi di marcia diversi: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual, Allroad (se presenti le adaptive air suspension, disponibili a richiesta) e offroad. Le variazioni incidono sull’erogazione della potenza, sul setup delle sospensioni pneumatiche e sulla taratura dello sterzo. Optando per la logica di gestione sportiva "S" del cambio (caratteristica della modalità di marcia Dynamic), il motore elettrico è sempre attivo, anche nelle fasi di rilascio, così da recuperare energia. Nelle altre configurazioni, in sinergia con l’operato del predictive efficiency assistant, si attiva solamente qualora tale scelta risulti più favorevole dal punto di vista energetico rispetto al veleggio.

Inutile dire che è previsto l’accesso ai servizi Audi connect anche dallo smartphone. Grazie all’applicazione myAudi si potrà controllare da remoto lo stato della batteria e l’autonomia dell’auto, avviare i processi di ricarica, programmare il timer, monitorare i consumi e gestire la preclimatizzazione. Quest’ultima, nello specifico, permette di attivare singolarmente il riscaldamento di volante, sedili, specchietti retrovisori, parabrezza e lunotto posteriore, nonché la ventilazione delle sedute. Se non bastasse, la funzione di pianificazione itinerari dell’app e il sistema di navigazione MMI visualizzano le stazioni di ricarica.

In Italia le postazioni pubbliche sono ancora poche, ma in crescita costante, grazie proprio all’Audi, che da tempo ha istituito il servizio e-tron Charging Service che garantisce l’accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 120.000 in 21 Paesi europei) avvalendosi di un sistema di pagamento automatizzato, che prevede l’uso di una card indipendentemente dal fornitore. Ciò a condizione che il cliente si registri preliminarmente, un’unica volta, sul portale MyAudi e stipuli un contratto a pagamento che prevede anche la fatturazione mensile tramite l’account utente.