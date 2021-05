Audi R8 LMS GT2, versione Color Edition da portare in pista. Sei nuovi colori per la “racing” della sportiva tedesca

INGOLSTADT - Dopo le prime due grandi vittorie di Audi R8 LMS GT2 a Monza, Audi Sport ha lanciato una nuova serie della sua auto da corsa. La novità è nei sei colori caratteristici che trasformano il modello più potente della R8 LMS, in 'oggetti' da collezione disponibili in Kyalami green, Misano red, Nogaro blue, Sebring black, Tactical green e Vegas yellow. "Per la prima volta nella storia di 13 anni di Audi Sport - ha detto Chris Reinke, Head of Audi Sport customer racing - stiamo offrendo un tale concetto di colore ai nostri clienti. Con un modello per colore, la nostra Color Edition garantisce un'individualità pura, unica rispetto ai nostri concorrenti e attira l'attenzione sia come oggetto da collezione che come auto da corsa da portare in pista." Con 470 kW (640 CV), l'Audi R8 LMS GT2, con il suo motore V10, è il più potente dei quattro modelli del portafoglio clienti del marchio.

Audi Sport costruisce la Color Edition in parallelo alla versione standard della R8 LMS GT2 presso il sito di Neckarsulm, così come il telaio per la versione racing in alluminio-CFRP composito, è costruito nello stesso impianto di quello del modello di produzione. Il motore da 5,2 litri è realizzato invece presso il sito di Győr in Ungheria. Poi, a Heilbronn-Biberach, un team di Audi Sport Customer Racing completa il modello della vettura da corsa pronta all'uso, in conformità con il regolamento GT2. I sei colori dei modelli di edizione sono applicati come verniciatura alla carrozzeria, il che si traduce in alta qualità e durevolezza. Audi Sport offre i sei modelli Color Edition in vendita al prezzo di 349mila euro.