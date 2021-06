Bmw X3 e X4, l'evoluzione continua per design e dotazioni. Tra i motori ci sono tre turbodiesel “green”, tutti ibridi a 48 Volt

MONACO - Bmw aggiorna l'intera gamma dei suoi Sports Activity Vehicle (Sav) X3 e X4 introducendo nel frontale nella coda un nuovo look, coerente con l'evoluzione del design del brand, e introducendo un equipaggiamento ancora più completo, con un profondo restyling degli interni. Nuova anche la struttura di gamma - ottimizzata sulla base delle mutate esigenze dei clienti - e nuova l'offerta di motori con la tecnologia mild hybrid con generatore di avviamento a 48 Volt ora disponibile in tutti i propulsori a benzina Previsti, come alternative all'equipaggiamento standard, Il pacchetto sportivo M e le varianti prestazionali M. Il lancio sul mercato inizierà a fine estate, dopo l'inizio della produzione nello stabilimento di Spartanburg (USA) nell'agosto 2021. Il nuovo Sav Bmw X3 e la variante coupé X4 verranno presentate in anteprima mondiale il 27 agosto al Chengdu Motor Show in Cina mentre la prima europea avrà luogo durante la IAA di Monaco in programma dal 7 al 12 settembre.

Grazie alla griglia a doppio rene Bmw e i fari che sono stati ridisegnati insieme alla grembialatura anteriore, X3 ha un aspetto più moderno e capace di trasmettere una presenza potente, con una particolare enfasi sui classici elementi X. In particolare I fari anteriori sono dotati di tecnologia full Led di serie, mentre quelli adattivi a Led opzionali con funzione Matrix e i Laser Light (con una portata fino a 650 metri) sono opzionali. In coda spiccano lo scudo paraurti posteriore ridisegnato e la grafica delle luci posteriori che presentano un contorno modellato tridimensionalmente e indicatori di direzione orizzontali integrati in stile filigrana. Elementi caratterizzanti X - come gli scivoli di protezione e le bandelle laterali del precedente allestimento X Line - sono ora di serie. Il pacchetto sportivo M prevede prese d’aria significativamente più grandi e inserti rifiniti in nero lucido, così come deflettori d’aria più pronunciati. L’assetto standard include i nuovi cerchi in lega da 19 pollici in Midnight Grey Bicolor con pneumatici 245/50 R19. Ulteriori cerchi da 20 e 21 pollici sono disponibili come optional, così come l’impianto frenante sportivo M con pinze blu o rosse. I modelli X3 M40i e X3 M40d mostrano con un’ulteriore differenziazione la loro appartenenza al portfolio BMW M GmbH grazie al doppio rene specifico in nero lucido con logo M.

Nella parte anteriore e posteriore, invece, vengono riprese le stesse grembialature del pacchetto sportivo M. X3 M40i e la X3 M40d sono dotate di serie di cerchi in lega leggera M da 20 pollici a doppi raggi in Orbit Grey con pneumatici misti 245/45 R20 per l’anteriore e 275/40 R20 posteriore. Altre opzioni esclusive includono cerchi in lega leggera M da 21 pollici a doppi raggi in Jet Black lucido. I nuovi Sav X3 e X4 adottano la console centrale dell’ultima Serie 4 con il Control Display touch centrale indipendente da 10,25 pollici standard mentre come optional è disponibile anche una versione da 12,3 pollici. La dotazione comprende ora anche sedili sportivi con rivestimenti Sensatec di nuova generazione con nuova grana Ray e rivestimento perforato per i sedili principali, nonché il climatizzatore automatico con controllo a 3 zone. La console centrale ospita l’isola di controllo di nuova concezione con leva del cambio, pulsante start/stop, freno di stazionamento elettrico, controllo della velocità in discesa e varie funzioni di guida, nonché il Bmw Controller. Grazie all’ampliamento della elettrificazione tutti i motori a 4 e 6 cilindri delle due serie X3 e X4 utilizzano ora la tecnologia mild hybrid a 48 Volt. L’energia ottenuta con il recupero e immagazzinata nella batteria può essere utilizzata anche per una spinta elettrica di 8 kW/11 Cv.

Disponibili sette propulsori: tre motori diesel da 190 Cv (X3 xDrive20d e X4 xDrive20d), 286 Cv (X3 xDrive30d e X4 xDrive30d e 340 Cv, quest’ultimo riservato alle varianti sportive X3 M40d e X4 M40d. Due per ogni gamma i modelli a benzina: X3 xDrive20i e X4 xDrive20i entrambi con 184 Cv. Ed anche X3 xDrive30i e X4 xDrive30i de 245 Cv mentre le sportive X3 M40i e X4 M40i dispongono di 360 Cv. L’offerta comprende poi le versione ibrida plug-in X3 xDrive30e (emissioni CO2 secondo norme Wltp 59 - 45 g/km) che offre un’autonomia elettrica fino a 50 km. Tutte le varianti sono combinate di serie con il cambio Steptronic a 8 rapporti, specificamente abbinato alle rispettive caratteristiche del motore. Disponibile per la prima volta in questa serie di modelli come optional nell’ambito degli Adas il Driving Assistant Professional - con visualizzazione 3D dell’Assisted View . che offre al guidatore un comodo aiuto e una maggiore sicurezza nelle situazioni di guida in cui si ha bisogno di assistenza.