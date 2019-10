Cadillac XT4, arriva il Suv made in Usa dal look sportivo. Grande abitabilità e un brillante cuore diesel

MILANO - Non sappiamo se la legislazione degli Stati Uniti contempli il reato di lesa maestà. Trattandosi di un Paese nato repubbblicano, ne dubitiamo, ma siamo certi che se ci fosse, una Cadillac – marchio simbolo del lusso automobilistico «american style» – che preferisce ai tradizionali (e assetati) 8 cilindri a benzina un motore che di cilindri ne ha la metà e oltretutto si «nutre» di gasolio potrebbe incorrere nei rigori della legge.

Vista dalla nostra sponda dell'Atlantico, invece, la soluzione appare meritoria, e il coraggio di Cavauto, che tramite la sua American Division è l'importatore esclusivo per l'Italia di alcune icone a stelle e strisce, merita un plauso per avere inserito nel suo catalogo il nuovo XT4, il Suv compatto con il quale brand premium della General Motors intende penetrare sul mercato europeo puntando soprattutto sul turbodiesel 4 cilindri 2.0 da 174 cv e 381 Nm di coppia massima che nasce proprio in Italia. Il suo progetto ha infatti visto la luce a Torino, dove ha sede il General Motors Global Propulsion System che rappresenta il centro d'eccellenza del gigante Usa per quanto riguarda appunto la propulsione a gasolio.

Aspetto robusto temperato dalle linee filanti che gli conferiscono un tocco di sportività, dimensioni contenute, ma non proprio compatte almeno per gli standard europei (alla lunghezza manca 1 mm per raggiungere la soglia dei 4,6 metri), look apprezzabile nonostante il fontale fin troppo massicio che ne tradisce inequivocabilmente l'origine, XT4 si fa apprezzare per l'abitabilità generosa e per la qualità dei materiali, davvero di pregio. Completa e razionale la strumentazione, anche se il display del sistema di infotainment inserito al centro della plancia appare un po' sacrificato rispetto alle dimensioni cui ci hanno abituato i concorrenti premium europei.

Ovviamente per quanto riguarda il comportamento dinamico e l'affiatamento tra il motore e il cambio automatico a 9 rapporti, gestibile anche tramite i paddle al volante, bisognerà attendere il responso della strada, e quindi l'avvio della commercializzazione annunciato per la primavera del 2020. Interessanti i sistemi di assistenza alla guida, (lettura della segnaletica, mantenimento della corsia di marcia, frenata d'emergenza, allarme attarversamento pedoni) tra i quali spicca l'esclusivo Cadillac Safety Alert che in caso dipericolo innesca una vibrazione del sedile dalla parte in cui il pericolo proviene. Tutti dispositivi di serie nell'offerta pensata da Cavauto per garantire al cliente contenuti davvero premium.

Anche sa all'avvio delle vendite non manca poco Hermes Cavarzan, fondatore e Ceo della Cavauto che ha sede a Erba, in provincia di Como, e il responsabile Vendite e Rete Salvatore Papotto hanno già ben chiari obiettivi e strategie di vendita. XT4 verrà proposto ai clienti italiani nelle versioni Launch Edition a 2 ruote motrici da 44.990 euro e Launch Edition Sport che offre in più il controllo adattivo della velocità e l'head-up display e ne costa 49.290 con 2 ruote motrici e 51.290 con trazione integrale. L'obiettivo di vendita e di 150 unità nella seconda parte del 2020, quando per la gioia dei cultori dell'auto Usa arriverà il turbo 2.0 a benzina da 237 cv, decisamente più «yankee».