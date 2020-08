Citroen Berlingo, versatilità multispazio per vacanze estive. Due misure, fino a 7 passeggeri e tanta tecnologia a bordo

ROMA - Per affrontare al meglio le vacanze estive, è necessario che la propria vettura offra tanto spazio a bordo e nel contempo garantisca benessere a tutti gli occupanti anche per i viaggi più lunghi. Citroën Berlingo offre la soluzione ideale grazie alla sua grande facilità di utilizzo e alla sua modularità degli spazi in base alle differenti esigenze di carico.

Disponibile in due misure, M da 4,40m e XL da 4,75m, su entrambe garantisce accessibilità per 5 o 7 passeggeri oltre ad un'abitabilità e una modularità ai massimi livelli della categoria. Caratteristiche a cui si aggiungono una gamma di motorizzazioni performanti e soprattutto rispettose dell'ambiente e 18 tecnologie di assistenza alla guida al servizio del comfort e della sicurezza.

Citroën Berlingo è studiato in modo ingegnoso, per garantire i benefici fondamentali del segmento e offrire maggiore convivialità e benessere ai suoi clienti. Frutto di tutta la competenza Citroën e con una versatilità di riferimento nel segmento dei multispazio, Citroën Berlingo si adatta a tutte le esigenze e a tutti gli usi di coloro che amano la vita attiva.

Citroën Berlingo offre un'abitabilità e una modularità ai massimi livelli della categoria e potenzia al contempo lo spazio a bordo grazie a tre sedili posteriori indipendenti(a seconda dell'allestimento) della stessa misura (in seconda fila) che offrono grande spazio per le ginocchia e si possono richiudere a scomparsa per ottenere un pianale piatto fino al sedile anteriore del passeggero, anch'esso richiudibile a scomparsa, per una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL. In terza fila sono disponibili due sedili estraibili che nella versione XL sono regolabili longitudinalmente offrendo così la possibilità di scegliere se privilegiare l'abitabilità per i passeggeri o il volume del bagagliaio.

Pratico all'interno come all'esterno, Citroën Berlingo propone un'accessibilità di prim'ordine per i passeggeri, grazie alle dueampie porte laterali scorrevoli e funzionali, dotate di vetri elettrici discendenti. Berlingo offre anche un ampio portellone posteriore, che si apre su un bagagliaio generoso. La capacità di carico arriva a 775 l in versione M, in configurazione 5 posti, e 1.050 l in versione XL, in configurazione 5 posti.

I vani ergonomici e gli spazi utili sono stati al centro della progettazione sin dal principio, per offrire agli occupanti di Citroën Berlingo libertà di movimento e benessere a bordo. Citroën Berlingo dispone di 28 vani portaoggetti studiati per la vita di tutti i giorni per un totale di 186 litri di vani portaoggetti.

Il Modutop di nuova generazione offre 92 litri di spazio di contenimento, grazie a un allestimento intelligente, che comprende: un vano nel tetto, a cui si accede dai posti posteriori (fila 2) o dal bagagliaio (lunotto posteriore apribile), di 60 l e 10 kg di capacità, un arco traslucido diviso in scomparti, che corre sull'intera lunghezza e permette di vedere gli oggetti che contiene e di usare uno spazio che si riteneva inutilizzabile, un contenitore sopra alla prima fila.

Berlingo offre anche due cassettini portaoggetti, uno inferiore (aperto o chiuso, secondo la versione) per riporre una bottiglia da 0,75 l, e uno superiore, il Top Box. Il posizionamento dell'Airbag del passeggero nel rivestimento del tetto (tecnologia Airbag in Roof) permette di avere questo ampio vano chiuso nella parte superiore della plancia, sul lato del passeggero. Il vano può essere refrigerato (secondo le versioni) e contenere una presa USB e una presa Jack audio, oppure un computer portatile da 15''.