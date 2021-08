Hyundai Ioniq 7, futuro Suv elettrico rivale di Range Rover. Basato su piattaforma E-GMP, utilizzerà una batteria da 100 kWh

LONDRA - C'è agitazione nell'headquarter di Jaguar Land Rover dopo che il magazine britannico AutoExpress ha ricostruito, partendo dai primi teaser, l'aspetto del futuro super-suv elettrico Ioniq 7 che, dal 2024, completerà la gamma del sub-brand di Hyundai accanto al crossover Ioniq 5 - già lanciata - e alla berlina Ioniq 6 prevista per il prossimo anno. Ioniq 7 avrà infatti un look chiaramente ispirato al mondo Range Rover e diventerà certamente un temibile rivale nel segmento dei suv full-size, con tre file di sedili e fino a 7 posti. Basato sulla piattaforma scalabile E-GMP di Hyundai-Kia progettata espressamente per i modelli elettrici - che nel caso di Ioniq 7 sfrutterà il massimo della larghezza e della lunghezza del passo libere da vincoli - questo grande suv ospiterà una batteria di dimensioni maggiorate, utilizzabile proprio al maggior spazio previsto tra gli assi. A titolo di riferimento, il passo del crossover Ioniq 5 è di 3.000 mm, che è già 235 mm più lungo del suv sette posti 'tradizionali' Hyundai Santa Fe.

Secondo AutoExpress Ioniq 7 potrebbe offrire fino a 100 kWh di energia, anche grazie allo sviluppo nella chimica delle batterie che arriveranno alla loro quarta generazione entro il 2023 (vantaggio compreso tra il 10 e il 20%). Tutto questo potrebbe garantire un'autonomia di circa 650 km e tempi di ricarica - grazie alla architettura elettrica da 800 Volt decisamente ridotti. Con colonnine da 350 kW, si potranno aggiungere fino a 100 km di autonomia in soli cinque minuti. L'abitacolo. oltre ad essere comodo e lussuoso (più della già esclusiva Ioniq 5) sarà anche ricco di tecnologia sviluppate da Hyundai sulla nuova piattaforma software Nvidia Connected Drive, sistemi di assistenza alla guida autonoma compresi.