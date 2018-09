Hyundai Nexo, alla scoperta sulle Dolomiti del tecnologico Suv ad idrogeno

BOLZANO – Hyundai Nexo è un Suv a zero emissioni con il quale si viaggia per 100 chilometri con 13 euro. È il costo della sostenibilità ambientale dell'erede a idrogeno della ix35 Fuel Cell. Il prezzo italiano del modello da 4,67 metri di lunghezza – un Suv di segmento D come la Santa Fe – è inferiore ai 70.000 euro, cioè 69.450 euro. Almeno per il momento il pieno si può fare solo a Bolzano, ma qualcosa si sta muovendo anche nel resto del paese.



Eni potrebbe realizzare un secondo impianto a Milano e pare che anche a Roma si stia muovendo qualcosa. Per chi deve viaggiare verso l'Europa del nord, quella a celle a combustibile è già una soluzione possibile. E non soltanto per il corridoio da Bergen, in Norvegia, a Modena. La Nexo offre cinque posto ed un insolita ed ampia consolle centrale che sta tra i due sedili anteriori.

Questa opzione, che ha pure uno spazio sottostante con le prese per le ricariche (non troppo accessibile per chi sta al volante), libera la plancia conferendo una sensazione di libertà e “serenità”. Il suv coreano a idrogeno ha 5 posti ed un bagagliaio ampio, la cui capacità oscilla tra i 461 ed i 1.466 litri. Con i suoi 6,33 chilogrammi di idrogeno (oltre 13 euro per kg, Iva inclusa), la Nexo ha un'autonomia di 666 chilometri nel ciclo Wltp. Ha linee diverse ed una intrigante soluzione aerodinamica dal gusto “futurista”: le maniglie elettriche a scomparsa che escono dalle portiere quando si schiaccia il telecomando.

La Nexo è la prima Hyundai a disporre del Lane Following Assist (Lfa). Si tratta di una funzione che regola lo sterzo per mantenere la vettura al centro della sua corsia di marcia fino a 150 chilometri orari di velocità, su strade urbane ed extra-urbane. Un'altra chicca tecnologica è il dispositivo Remote Smart Parking Assist che permette l'entrata o l'uscita da un parcheggio (anche a spina di pesce) in maniera autonoma, anche senza la presenza del conducente a bordoBast il tocco di un pulsante.

Il motore elettrico che spinge la Nexo ha una potenza di 163 cavalli (120 kW) con una coppia di 395 Nm. Il suv a idrogeno raggiunge i 179 km/h di velocità massima e si lascia apprezzare per le sue proporzioni “ordinarie”, per l'ottima visibilità, il gradevolissimo spunto (anche in salita: e non una qualunque, ma quella che conduce al passo Sella) e la silenziosità. È la conferma che questa tecnologia non richiede forme che il mercato potrebbe non capire. La Nexo, sviluppata su una nuova piattaforma dedicata, è la promessa che Hyundai ha mantenuto, quando nel 1998 aveva cominciato a lavorare ad un'auto a celle a combustibile.