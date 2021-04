Ibiza e Arona, ecco il restyling. Seat alza l'asticella per stile, tecnologia e connettività

VERONA - In casa Seat le compatte Ibiza e Arona si concedono il lusso del restyling. Dopo il consueto giro di boa di metà carriera è tempo di aggiornare i contenuti e anche il contenitore. Arriveranno sul mercato nel corso dell'estate e punteranno soprattutto sulla tecnologia di bordo.

Sono proprio gli interni il fulcro delle principali novità delle due spagnole. Innovazioni sia a livello di stile che a livello tecnico. L'elemento distintivo è il display touch dell'apparato d'infotaiment. La nuova collocazione lo “stacca” dal resto della plancia. La dimensione è variabile e parte da 8,5 pollici per arrivare sino ad un’ampiezza massima di 9,2. In abbinamento con il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, certifica la digitalizzazione di bordo delle compatte Seat. Il Virtual Cockpit è fornito a richiesta, non disponibile sulle versioni equipaggiate di motorizzazione a metano. Quanto allo stile, sono soprattutto le bocchette d'areazione – colorate ed illuminate – a certificare il rinnovamento di bordo, accompagnato da una nuova configurazione della plancia.

In tema di propulsori abbandonano la corte di Arona e Ibiza le unità diesel. Confermati invece il 1.0 TSI nelle varianti da 95 e 110 CV, e il 1.5 TSI da 150 CV. Il primo, essendo pure il motore preposto anche alla versione a metano (1.0 TGI da 90 CV), è un tre cilindri sovralimentato. È accoppiato ad un cambio manuale 5 rapporti (95 CV) oppure a sei (110 CV). In quest’ultimo caso è possibile optare per la trasmissione DSG a 7 marce. Stesso cambio disponibile anche per il quattro cilindri 1.5 TSI, altrimenti equipaggiato di manuale a sei rapporti. Su Ibiza c'è un ulteriore motorizzazione d'ingresso, un 3 cilindri aspirato da un litro, capace di 80 cavalli di potenza. Oltre al gasolio, il grande assente è l'elettrificazione, neppure in formato mild-hybrid.

Gli aggiornamenti protagonisti delle spagnole hanno pure toccato le corde relativamente ai sistemi di assistenza alla guida. Il nuovo Travel Assist, unitamente al Lane Assist, qualificano la compatta di Martorell come vettura di Livello 2 nella classificazione in ambito autonomous driving. Il sistema wireless Full Link, consente l’accesso in modalità “senza cavo” ai protocolli Apple CarPlay e Android Auto. È poi possibile accedere alle funzionalità più importanti (come la navigazione) semplicemente pronunciando la frase “Hola, hola”.

Viste da fuori Ibiza a Arona cambiano nei dettagli. Di serie i gruppi ottici a Led, nuove disponibilità in termini di colori e cerchi in lega. E, nel caso di Arona, anche i paraurti sono stati modificati “nell'intaglio”.