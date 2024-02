Jeep Wagoner S, altre foto e le prime immagini degli interni con un impianto audio da sala concerto

La nuova Jeep Wagoner S si scopre poco a poco e, dopo avere mostrato il suo frontale e alcune immagini rubate, la casa americana del gruppo Stellantis ha diffuso altre foto del suo maxi SUV elettrico, il primo modello basato sulla nuova piattaforma STLA Large.

Come in una vicenda di spionaggio, le immagini non sono perfettamente nitide e quasi fossero prese con poca luce, ma le forme della prima Jeep elettrica non hanno oramai più misteri, anzi si possono trovare conferme su alcuni particolari esterni e se ne possono apprezzare altri che riguardano l’interno dell’abitacolo. La grande novità sono infatti due foto che fanno vedere quello che non si era ancora visto.

Il primo particolare riguarda il tunnel, con il selettore metallico di forma circolare della trasmissione, con un pulsante al centro, e il pulsante di avviamento a forma di esagono schiacciato. Poco più indietro c’è invece il cursore del Selec Terrain, per selezionare una delle cinque modalità di guida (San, Snow, Eco, Auto e Sport) che permetteranno di gestire le prestazioni, la risposta della vettura e la trazione su diversi tipi di fondo.

Come su una vera Jeep che promette 600 cv (circa 450 kW) e un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (0-96 km/h) di 3,5 secondi, ma senza dimenticare le capacità su fondi e percorsi non asfaltati. È pssibile poi vedere i profili luminosi dell’illuminazione ambiente. Da notare l’alternanza dei materiali che va dal metallo liscio a quello zigrinato, dal nero lucido alle superfici opache fino alla pelle traforata dei sedili riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio.

La plancia vede la presenza di almeno 4 schermi: strumentazione, passeggero, pannello di controllo per la climatizzazione in basso e funzioni di comunicazione e intrattenimento in alto. Davvero originale la visualizzazione con i due VU meter dell’impianto audio firmato da McIntosh, uno dei marchi di riferimento tra gli appassionati di musica e gli audiofili. Il sistema avrà 19 altoparlanti e la Jeep lo avrà in esclusiva.

Quanto all’esterno, trova conferma l’assenza delle scritte Wagoneer su cofano e portellone che vede anzi la presenza di un piccolo spoiler alla base del lunotto. Le immagini esterne sembrano poi mostrare una versione particolarmente cattiva, con grandi cerchi, pneumatici ultraribassati e finiture brunite invece di quelle metalliche viste sul concept e altre immagini. Per vedere tutto il resto questo punto è solo questione di tempo.