Kia EV9, il gigante elettrico dallo stile deciso parte da 76.450 euro. Prime consegne ad ottobre

La Kia EV9 è pronta a scendere in campo con un listino che parte da 76.450 euro e la previsione che le prime consegne inizino ad ottobre mentre i numeri evidenzano una crescita per il marchio coreano su tutti i mercati. Il grande suv elettrico mette dunque le carte in tavola permettendo a Kia di allargare verso l’alto la propria gamma di auto elettriche in un segmento ed in una fascia di prezzo dove non era mai stata presente, almeno per l’Europa.

La EV9 è basata sulla piattaforma E-GMP nativa per auto elettriche, la stessa della EV6 “Auto dell’Anno 2021” e ha dimensioni ragguardevoli: è lunga 5,01 metri, larga 1,98 e alta 1,75 con un passo di 3,1 metri. L’abitacolo è configurabile in tre modi: a 7 posti 2+3+2, a 6 posti con i due sedili di seconda fila che si allungano tipo business class; 6 posti con i sedili di seconda fila che si ruotano di 180 gradi, dunque contromarcia. Il bagagliaio va da 333 litri con le tre file in posizione, 828 litri con la posteriore reclinata e ben 2.300 litri viaggiando solo in due. Si aggiungono i 52 litri del frunk anteriore che salgono a 90 per la versione a trazione posteriore.

Grande attenzione per la parte digitale, con la strumentazione che ha tutto quello che si può chiedere in termini di tecnologia compresi i retrovisori sostituiti da telecamere, e i materiali dell’abitacolo che sono naturali o derivati da altri materiali riciclati di varia provenienza, come le reti da pesca dismesse. Grande attenzione anche per la climatizzazione, che ha bocchette in ogni angolo così come le prese di ricarica, di molti tipi. Persino i sedili di seconda fila sono riscaldabili e ventilati. A questo proposito vale ricordare che anche la EV9 è dotata dei sistemi V2G, V2L e V2H che permettono la ricarica bidirezionale, alimentare la propria abitazione o altri dispositivi interni.

Queste opzioni sono permesse dalla raffinata architettura elettrica a 800 Volte della piattaforma E-GMP e questo permette di ricaricare la batteria da 99,8 kWh di capacità fino a 270 kW di potenza, abbastanza per andare dal 10% all’80% in 24 minuti e mettere in 15 minuti l’energia necessaria per 239 km. Con la rete Ionity inoltre c’è la comodità del plug&charge, ovvero il riconoscimento automatico della vettura non appena si collega alla spina con addebito diretto dell’importo, senza bisogno di app o schede. Nuove anche le funzionalità che permettono di individuare i punti di ricarica dal nuovo sistema infotelematico e di predisporre la giusta temperatura della batteria prima del rifornimento.

Questo e tutto il resto della vettura è aggiornabile over-the-air, compresi i sistemi di sicurezza e di assistenza che sono pronti per la guida autonoma di livello 3. Il sistema audio Meridian conta su 14 altoparlanti e un amplificatore esterno e si può anche trasformare il proprio smartphone nella chiave della vettura. Il guidatore avrà a disposizione diverse modalità di guida, comprese quelle specifiche per il fuoristrada, e dell’energia ovvero quelle che permettono di regolare il grado di recupero dell’energia. Particolari infine la funzione che permette di accoppiare velocemente i dispositivi Android alla vettura e la modalità Car Wash Mode la quale controlla che i finestrini e i retrovisori siano chiusi.

La EV9 ha un solo motore posteriore da 150 kW e 350 Nm che le permette di arrivare a 185 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in 9,4 s. e di avere un’autonomia di 541 km. In alternativa c’è la versione a due motori con trazione integrale da 283 kW e 700 Nm che accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 s. e ha un’autonomia di 497 km. Percorrenze dunque interessanti, anche grazie al cx di 0,28, decisamente buono considerato l’imponenza della vettura e il suo stile squadrato, ma davvero originale e contemporaneo. La prima sarà proposta in allestimento Earth a 76.450 euro, l’altra con il più ricco GT Line a 81.650 euro con la possibilità di aggiungere il pacchetti Lounge e Relaxation, al costo di mille euro l’uno.