Lancia presenta la gamma della Nuova Ypsilon e ritorna nei Rally. Tavares: «Brand nel 2021 stava per sparire, le abbiamo dato un futuro»

Tre nuovi allestimenti, due motorizzazioni. Lancia ha presentato ufficialmente oggi alle Ogr di Torino, alla presenza del presidente di Stellantis John Elkann e del ceo Carlos Tavares, l'intera gamma di Nuova Lancia Ypsilon. I tre allestimenti sono Nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti piu giovani; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione piu ricca e completa; Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa. Tutte e tre le versioni di Nuova Lancia Ypsilon sono disponibili con motorizzazione sia ibrida che 100% elettrica, per un'offerta completa, versatile e al vertice del segmento. Nuova Lancia Ypsilon, ha spiegato il ceo di Lancia Luca Napolitano, racconta quattro storie: il piacere di guida e il benessere a bordo; la tecnologia, semplice e intuitiva; l'elettrificazione, con autonomia e tempi di ricarica ai vertici della categoria; l'eleganza senza tempo tipica di Lancia. In linea con il piano strategico, Napolitano ha confermato il progetto di tre nuovi modelli, uno ogni due anni: dopo la Ypsilon, la Gamma verra introdotta nel 2026 e la Delta nel 2028.

Nuova Lancia Ypsilon si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B, con un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida e 22.900 euro nell'elettrica, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2. Presente all'evento, Tavares ha sottolinato come la Lancia nel 2021 «stava scomparendo, non c'era una visione, non c'erano investimenti per rilanciarla. Cosa che non era rispettosa della storia del brand. Per questo abbiamo deciso che non potevamo fare sparire il brand e abbiamo iniziato a lavorare per dare a Lancia un nuovo futuro». E non ha risparmiato una stoccata all'esecutivo italiano: «Credo che il governo greco sara molto orgoglioso del fatto che questa macchina si chiami Lancia Ypsilon», ha detto facendo un chiaro riferimento alla vicenda del nome dell'Alfa Romeo inizialmente chiamata Milano, nome poi modificato in Junior. Nuova Lancia Ypsilon nella sua versione full electric e la prima vettura 100% elettrica del marchio, la cui strategia di elettrificazione, chiara e ambiziosa, sta procedendo coerentemente con il piano strategico 'Dare Forward' di Stellantis. Nuova Lancia Ypsilon elettrica e supportata da Free2move Charge. La presentazione della gamma della Nuova Ypsilon e l'occasione anche per un annuncio storico: Lancia torna nei rally con Lancia Ypsilon HF Rally 4. «Ripartiamo dal Rally 4 - ha aggiunto -, dai giovani piloti che cominciano la carriera e che saranno i professionisti di domani».

Lancia è ancora oggi il marchio piu vincente di tutti i tempi nel mondo dei rally, con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. "A gennaio 2021 quando abbiamo creato Stellantis, Lancia stava per sparire, era chiaro che non c’era un piano sui prodotti, non c’era una visione per il futuro, non c’erano investimenti pianificati per rilanciare il marchio. Abbiamo deciso che non fosse rispettoso per la storia e il valore di un brand italiano fantastico. Quindi abbiamo deciso che non potevamo lasciare che succedesse, che il marchio sparisse. Abbiamo deciso di dare a Lancia un nuovo futuro e di rilanciare il marchio". Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, durante la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon alle Ogr di Torino. "Questi prodotti sono stati creati a Torino, il design e la parte ingegneristica sono stati studiati qui, i test sono stati fatti a Balocco. Per quanto riguarda gli asset intangibili, questo è un prodotto italiano. Rispetto ai costi totali di produzione di una vettura, prima che arrivi alle concessionarie, l’assemblaggio finale rappresenta il 10%. Quindi, la creazione di valore è nella definizione del design e della parte ingegneristica o nel 10% dell’assemblaggio. Nella mia testa la risposta è ovvia", ha spiegato Tavares.