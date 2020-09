Land Rover Defender, la leggenda diventa ibrida plug-in e accoglie il nuovo diesel 6 cilindri mild-hybrid

La nuova Land Rover Defender è stata lanciata da qualche mese ed ecco che arrivano due novità all’insegna dell’elettrificazione: l’inedita versione ibrida plug-in e diesel, spinte dal nuovo 6 cilindri in linea 3 litri della famiglia Ingenium completato dal sistema mild-hybrid a 48 Volt.

La versione P400e ibrida plug-in è la Defender più potente ed efficiente allo stesso tempo. Il suo sistema di propulsione è analogo a quello presente sulle Range Rover: un 4 cilindri 2 litri a benzina da 300 cv, un motore elettrico da 105 kW all’interno del cambio automatico a 8 rapporti e una batteria agli ioni di litio da 19,2 kWh di capacità per un totale di 404 cv e 650 Nm di coppia. La Defender P400e raggiunge 209 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 s. e dichiara un consumo di 3,3 l/100 km pari a 74 g/km.

Tre le modalità di guida: ibrido, Save per risparmiare la carica lungo i trasferimenti extraurbani e EV, per marciare ad emissioni zero per 43 km. La presa della ricarica si trova nella parte posteriore lato guida e permette di rifornirsi all’80% in 7 ore con la presa domestica, in 2 ore con colonnine o wallbox da almeno 7,4 kW e in opzione c’è anche la ricarica rapida a 50 kW a corrente continua. In questo caso il tempo si accorcia a 30 minuti. La versione P400e sarà disponibile con carrozzeria 110 in configurazione a 5 o 6 posti e ha una capacità di traino fino a 3.000 kg.

L’altra novità è il diesel con il nuovo 6 cilindri in linea 3 litri omologato Euro6d e offerto in 3 versioni. La più potente ha 300 cv e 650 Nm permettendo uno 0-100 km/h in 6,7 s. con la carrozzeria 90. C’è quella da 249 cv e 570 Nm che dichiara uno 0-100 km/h in 8,3 s e un consumo di 8,8 l/100 km pari a 230 g/km di CO2. Livelli identici per la versione da 200 cv e 400 Nm che raggiunge da fermo le tre cifre sul tachimetro in 10,5 s. con la carrozzeria 110. Il diesel ha anche il sistema di trazione integrale di tipo intelligente che ottimizza il trasferimento di coppia in funzione delle condizioni di aderenza e dell’efficienza.

In arrivo anche le versioni dotate di hard-top, ideale complemento per la più classica delle Land Rover, l’allestimento X-Dynamic che esalta il carattere fuoristradistico della Defender e ulteriori opzioni come il tetto in tela, i fari a led, il sistema audio Meridian, l’head-up display e i fari di profondità. Per vedere tuttavia tutte queste novità bisognerà aspettare la fine dell’anno perché la pandemia da Covid-19 ha ritardato i programmi già stabiliti. Le altre versioni in gamma prevedono un 2 litri a benzina da 300 cv, un diesel di pari cilindrata da 200 cv o 240 cv e un 6 cilindri 3 litri da 400 cv.