Mercedes, al Salone di Padova anteprima europea della Classe S. Si ripercorre la storia con modelli heritage della Stella

PADOVA - Dal 22 al 25 ottobre Mercedes-Benz torna a parlare al cuore degli appassionati in occasione di Auto e Moto d'Epoca, appuntamento dedicato al mondo dell'heritage, che ogni anno apre le porte a visitatori provenienti da tutta Europa. Un viaggio tra tradizione e innovazione che quest'anno vede protagonista la Classe S, da sempre punto di riferimento delle ammiraglie premium, che dedica al Salone di Padova la sua anteprima assoluta per il pubblico europeo, dopo la show première al Salone di Pechino, lo scorso settembre. Un'anteprima che offre l'opportunità di ripercorrere la storia del modello più rappresentativo della Casa di Stoccarda, anche attraverso un'esclusiva esposizione di 'oldtimer', selezionate insieme al Mercedes-Benz Registro Italia, il punto di riferimento per gli appassionati del Classic nel nostro Paese.

''La Classe S è stata definita la migliore automobile al mondo, un riconoscimento importante, ma anche una grande responsabilità - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia - A Padova vogliamo raccontare quei valori che, generazione dopo generazione, hanno confermato la nostra ammiraglia come il punto di riferimento dell'industria automobilistica in termini di innovazione, da tutti i punti di vista''. Per ripercorrere alcune delle grandi rivoluzioni introdotte da questo modello, le cui origini risalgono al 1951 con il debutto della 220 (W 187), a Padova saranno esposti alcuni tra i modelli più significativi della Storia di Classe S. Una selezione di 'oldtimer' curata dal Mercedes-Benz Registro Italia, la 'casa' degli appassionati del Classic nel nostro Paese. ''Non è stato semplice selezionare quattro modelli che potessero raccontare la storia di Classe S. Un heritage unico, costruito attraverso tantissime icone, ognuna con la propria importanza - ha dichiarato Francesco Martella, Presidente del Mercedes-Benz Registro Italia - Così abbiamo scelto quattro valori identificativi di questa ammiraglia e li abbiamo fatti rappresentare da altrettanti modelli: esclusività, innovazione, performance e stile''.