Mercedes AMG A35, 306 cv di puro divertimento. Una sportiva di razza dagli specialisti di Affalterbach

PALMA DE MAIORCA - Non disporrà della cavalleria che scalpita nel cofano della «gemella» A45 da 360 cv, ma alla Amg A35 4Motion ne bastano (si fa per dire) poco più di 300 per assicurare una guida fatta di puro divertimento, tanta adrenalina e assoluta tranquillità sia per il nutrito schieramento di sistemi di assistenza alla guida, sia per la bontà dell'assetto di una vettura che rimane ostinatamente incollata all'asfalto anche quando il «gioco» si fa duro.

La compatta Mercedes rivisitata dagli specialisti di Affalterbach è stata realizzata utilizzando la nuova piattaforma della Classe A normale, ovviamente rivisitata in ogni dettaglio nell'ottica dell'atelier ad alte prestazioni per consentirle di sostenere le sollecitazioni del 4 cilindri 2.0 da 306 cv con 400 Nm di coppia messima che regala un'accelerazione 0-100 in 4,7 secondi, a conferma che siamo di fonte a una sportiva Doc.

L'idea di creare una versione meno estrema rispetto a quella già a listino è maturata per ampliare il target di riferimento, attirando nell'orbita Amg nuovi clienti, mediamente più giovani, agendo anche sul prezzo, visto che si tratta della prima Amg disponibile a meno di 50.000 euro, anche se il prezzo esatto non è stato ancora comunicato. Le sensazioni ricavate dal test di guida dicono che l'obiettivo è stato raggiunto, anche se le condizioni non erano le più adatte per mettere alla frusta la vettura. L'asfalto perfetto e il traffico tendente a zero di una Majorca di fine novembre non compensavano infatti l'insidia – più volte evitata – di un gregge (o di un solo agnellino speduto) vagante dietro una curva, in mezzo alla strada.

L'eccellente intesa tra il motore e il cambio a doppia frizione Amg Speedshift Dct 7G a sette rapporti ci ha comunque permesso di apprezzate il temperamento focoso, ma sempre prevedibile e affidabile, di questa compatta sportiva di razza, cullati dal rombo del motore la cui musicalità cambia a seconda della modalità di guida prescelta tra le cinque disponibili e accessibili tramite l'interruttore sul tunnel centrale: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual che consente al guidatore di personalizzare al massimo il mix delle regolazioni.

Un'auto che in ogni dettaglio tradisce il Dna sportivo, ma che non dimentica l'uso quotidiano con soluzioni che a volte sembrano pensate su misura per la clientela di alcuni mercati emergenti, come la possibilità di modificare istantaneamente (basta premere un pulsante) la visualizzazione degli strumenti secondo gli stili Classico, Sportivo e Superportivo. Comunque non si tratta di un semplice gadget, ma della possibilità di avere sempre sotto controllo i parametri coerenti con la modalità di guida selezionata.

Anche il maxischermo che svetta su gran parte della plancia, inglobando senza soluzione di continuità la strumentazione principale e il display del sistema multimediale, offre molte informazioni relative all'utilizzo sportivo della vettura, mentre la relazione uomo-macchina è affidata all'innovativo sistema di comunicazione vocale Mbux che, pronunciando le parole «Hey Mercedes», si attiva mettendo a disposizione dell'equipaggio un efficiente assistente personale in grado di rispondere a richieste di ogni genere.

A richiesta, questa risorsa informativa può essere implementata con l'Amg Track Race riservato agli utenti che intendono utilizzare in gara la A35 4Matic. È un ingegnere di pista virtuale che rileva e memorizza più di 80 dati specifici, dalla velocità media e istantanea ai tempi sul giuro, offrendo al guidatore la possibilità di valutare l'effettiva competitività sui più importanti tracciati del mondo le cui caratteristiche, inserite nella memoria, possono essere riprodotte sul display con la fedeltà garantita dalla realtà aumentata del sistema Mbux.