Mercedes Amg Gt coupé e roadster, arrivano le sportive da brividi. Anche in versione Night Edition

STOCCARDA - Con AMG GT Coupé e Roadster , Mercedes-AMG sta rendendo ancora più attraente l'ingresso nel mondo delle auto sportive del marchio: entrambi hanno ora una potenza di 390 kW (530 CV), circa 40 kW (54 CV) in più rispetto al passato. L'equipaggiamento di serie include le sospensioni AMG Ride Control con la regolazione adattiva dello smorzamento, il differenziale di bloccaggio elettronico sull'assale posteriore, il sistema di frenata composito AMG ad alte prestazioni e le pinze dei freni verniciate in rosso. Ulteriori 'plus' includono la batteria di avviamento agli ioni di litio e il programma di azionamento 'Race'. Come opzione in combinazione con il pacchetto AMG Dynamic Plus, è anche possibile ordinare lo sterzo attivo dell'assale posteriore. I nuovi modelli AMG GT sono ora disponibili per essere ordinati a un prezzo di partenza da 119.079,80 euro per la Coupé e 130.679,80 euro per la Roadster.

Arriveranno nei concessionari a partire da novembre. Disponibile, inoltre, per entrambi le varianti anche la Night Edition che comprende il pacchetto AMG Exterior Night, le pinze dei freni nere, la griglia del radiatore AMG in cromo scuro, i fari con elementi neri e i pneumatici di dimensioni miste con ruote a raggi Y da 19 pollici sul lato anteriore nero più ruote da 20 pollici sul posteriore. Altre caratteristiche della Night Edition includono il tetto in fibra di carbonio con aree scure sulla Coupé e la capote nera sulla Roadster. La scelta delle finiture comprende il nero di serie più il nero di ossidiana metallizzato, il grigio selenite metallizzato o il grigio grafite designo magno come opzioni.L'interno presenta anche un look sportivo ed esclusivo. L'equipaggiamento include sedili AMG Performance, pacchetto AMG Interior Night, volante AMG in microfibra Dinamica con raggi del volante e paddle neri, rivestimento in pelle Nappa Style esclusiva in nero con trapuntatura a rombi e impunture nere e elementi di rivestimento in lacca nera per pianoforte (opzionalmente in fibra di carbonio / lacca nera per pianoforte). Un badge nella console centrale fa riferimento al modello speciale.