Mercedes, la Classe A con la coda. La compatta nella versione 3 volumi è una piccola ammiraglia

NEW YORK - Dopo il debutto nello scorso aprile, in occasione di Auto China a Pechino, della versione “allungata" progettata in esclusiva per il mercato cinese, Mercedes ha svelato la nuova berlina tre volumi Classe A durante un esclusivo evento a Brooklyn, il noto quartiere di New York. Una scelta dettata dall’importanza di questo modello in un mercato che nella sua fascia bassa continua a privilegiare le “sedan” (Toyota Camry e Honda Civic tre volumi erano ai primi posti nella Top Ten del 2017 dietro a 3 pick-up e 3 suv) e anche dalla vicinanza produttiva di questo modello che - nonostante l’atteggiamento di Trump - continua ad essere fabbricato ad Aguascalientes in Messico (oltre che a Rastatt in Germania).

La presentazione per l’Europa avverrà invece in ottobre, in occasione del Salone di Parigi. Con l’arrivo, a fine 2018, della nuova variante berlina si la famiglia delle compatte Mercedes si amplia con un modello che ha proporzioni di una berlina sportiva, che è comodo per gli occupanti - grazie al passo di 2.729 millimetri - e che propone tutte le novità già introdotte dalla nuova Classe A hatchback. È il caso dei più recenti sistemi di assistenza alla guida -ereditati direttamente dalla Classe S - e del rivoluzionario sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User eXperience). «Dopo la fortunata partenza di Classe A, Mercedes continua a lanciare, uno dopo l’altro, i modelli della nuova gamma di compatte - ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio direttivo di Daimler AG, responsabile vendite di Mercedes-Benz Cars - Ora in risposta alle richieste di molti clienti proponiamo oggi, per la prima volta, anche la versione a tre volumi. Per chi desidera una berlina compatta e sportiva a tre volumi, adesso esiste una nuova e interessante alternativa».

La nuova generazione di compatte ha contribuito notevolmente a svecchiare e rinnovare l’immagine del marchio. Con CLA, Mercedes ha lanciato per la prima volta nel 2013 una compatta sul mercato americano e lo scorso anno la percentuale di conquista per la CLA è stata di oltre il 50%, con clienti al loro primo acquisto Mercedes e in arrivo da altri marchi. Caratterizzata da un Cx da record (è infatti pari a 0,22) al lancio la nuova Classe A Sedan sarà proposta con due motorizzazioni: il benzina 2.0 da 163 cv per la A 200 con cambio a doppia frizione 7GDCT e il 4 cilindri a gasolio della A 180 d, moderna unità ‘pulità che eroga 116 cv e consente un consumo di carburante combinato compreso fra 4,3 e 4,0litri per 100km.