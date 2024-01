Opel Astra Electric, versioni ad emissioni zero sia per la berlina 5 porte sia per la Sports Tourer

La Opel Astra elettrica è pronta per essere ordinata con un listino che parte da 39.900 euro sia nella variante berlina sia in quella station wagon Sports Tourer completando una gamma che già comprende versioni diesel, benzina e ibride plug-in.

L’Astra elettrica condivide motore e batteria con la Peugeot 308, logica conseguenza del fatto che entrambe le vetture utilizzano la stessa piattaforma EMP2, in particolare nella sua terza versione che permette di ampliarne la flessibilità proprio per accogliere la trazione elettrica. All’interno del gruppo Stellantis ne ha beneficiato prima fra tutte la DS4, seguita dalla Citroën C5 X, dalla Peugeot 408 e dai modelli già citati. La batteria, alloggiata sotto il pianale della vettura e raffreddata a liquido, ha una capacità di 54 kWh ed è formata da 102 celle raggruppate in 17 moduli da 6 celle ciascuna.

Il sistema di ricarica di bordo è da 11 kW in corrente alternata e da 100 kW in corrente continua. Nel primo caso il pieno si fa in 5 ore e 45 minuti, nel secondo bastano 26 minuti. Il motore eroga fino a 115 kW e 270 Nm nella modalità di guida Sport che scendono rispettivamente a 100 kW e 250 Nm in quella Normal e 80 kW e 220 Nm nella Eco. La casa dichiara dati identici per entrambe le varianti, nonostante dimensioni, aerodinamica e dimensioni siano differenti. Opel afferma che la 5 porte elettrica pesa 1.679 kg, dunque almeno 350 kg più della 1.2 da 110 cv con cambio manuale.

L’Astra Electric ha una velocità massima di 170 km/h, un’accelerazione da 0-100 km/h in 9,2 secondi e un consumo medio di 14,9 kWh/100 km che permette di avere un’autonomia di 409-416 km. Inalterate le dimensioni esterne con una lunghezza di 4,37 metri per la 5 porte e 4,64 metri per la ST. La prima ha un vano bagagli di 352-1.268 litri, la seconda di 516-1.554 litri, dunque capacità pari alle versioni ibride plug-in e inferiori a quelle delle versioni con motore termico che sono, rispettivamente di 422-1.339 litri e di 597-1.635 litri. La presenza della batteria invece ha effetti positivi sulla rigidità torsionale della scocca che migliora di ben il 31%.

Le Astra elettriche saranno disponibili negli allestimenti Edition e GS a partire da 39.900 euro per la berlina e di 41.100 euro per la ST con un differenziale di 2.200 euro per l’allestimento superiore motivato dalla presenza del pacchetto di sicurezza avanzato (ACC, rilevatore di stanchezza, frenata d’emergenza, etc.), del riscaldamento per volante e sedili con quello guida regolabile elettricamente e marchiato AGR, la strumentazione con doppio schermo da 10” e sistema infotelematico connesso con processore Qualcomm e infine il sistema di visione perimetrica. Per tutte le elettriche ci sono piccole specificità esterne, i cerchi da 18”, anche se con disegno diverso e il climatizzatore con pompa di calore.