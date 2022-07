L'Astra Sports Tourer è anche “alla spina”. Al volante della nuova generazione della familiare Opel

RÜSSELSHEIM – Sessant'anni (i primi trenta come Kadett di cui è l'erede) e non sentirli. La nuova Opel Astra Sports Tourer è “giovane” come forse mai prima d'ora. Nel senso che arriva sul mercato, verosimilmente entro la fine dell'anno, per la prima volta con una motorizzazione elettrificata, ossia la declinazione plug-in da 180 cavalli e 360 Nm di coppia che costituiranno il top di gamma almeno fino all'arrivo di una variante più prestazionale da 225. Nel 2023 arriverà anche la versione a zero emissioni che proietta il modello nella nova era della mobilità.

Realizzata sulla piattaforma del gruppo Stellantis sulla quale, ad esempio, Peugeot ha costruito la 308, la nuova familiare del Fulmine ha un design definito come il “manifesto stilistico” di Opel. Ha linee tese e un'aerodinamica di livello elevato: non soltanto per il Cx inferiore a 0,28, ma anche perché è straordinariamente silenziosa. All'interno dell'abitacolo il comfort acustico è da segmento superiore non solo quando si viaggia in modalità elettrica. In lunghezza misura 4,64 metri, cioè 60 millimetri meno rispetto al modello uscente, con un passo “stirato” fino a 2,73 metri. I 57 millimetri in più sono stati impiegati meno per i passeggeri e più per il bagagliaio, la cui capacità è di 597 litri con i sedili in posizione standard e di 1.634 quando sono abbattuti (fra 516 e 1.553 per la variante plug-in). Il posteriore è diverso dalla hatchback, che ha la targa inserita nel paraurti, mentre la Sports Tourer la integra nel portellone, anche ad apertura elettrica (con il movimento del piede). Il vano di carico è sensibilmente più basso e la soglia si trova ad appena 60 centimetri da terra: il sistema Intelli-Space consente di amministrarlo al meglio con un doppio fondo all'interno del è stato ricavato un apposito spazio per alloggiare la copertura.

La funzionale plancia con due eleganti schermi da 10 pollici (quello per l'infotainment che funge anche da navigatore è ergonomicamente girato verso il conducente) e pochi comandi tattili offre un bel colpo d'occhio. Chi sta seduto davanti ha molto spazio, anche se il tunnel centrale è ampio e le plastiche dure sulle quali appoggia la gamba destra non sono il massimo.

La disponibilità di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida è ampia: con il listino in mano si capirà cosa è di serie e cosa no a cominciare dalla piacevole carrozzeria bicolor per continuare con i fari anteriori attivi Intelli-Lux Led Pixel Light mutuati dalla Grandland e dalla Insignia che hanno 168 elementi (84 per proiettore) contro i 16 del modello attuale. Sotto il cofano della nuova Astra Sports Tourer sono disponibili il milledue sovralimentato a benzina a iniezione diretta da 110 e 130 cavalli (205 e 230 Nm di coppia) e il diesel da 1.5 litri con 130 cavalli e 300 Nm anticipato con una percorrenza che sfiora i 23 chilometri per litro.

Il sistema ibrido alla spina della Astra familiare è basato sul turbo benzina da 1.6 litri da 150 cavalli, sull'unità elettrica da 110, sul cambio automatico a 8 marce e sulla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh il cui rifornimento completo richiede poco meno di 2 ore. La scheda tecnica parla di 60 chilometri a zero emissioni (fino a 72 in città) con una velocità massima di 225 (135 in elettrico). La Astra Sports Tourer plug-in risponde molto bene al volante: è precisa e può diventare perfino audace impostando la modalità Sport. Offre una buona visibilità e trasferisce sensazioni piacevoli: guidarla non stanca. Dopo 94 chilometri al volante, il computer di bordo indica un consumo medio di 2,6 l di benzina per 100 km (quelli dichiarati arrivano a 1,2) e di 9,6 kWh/ di elettricità. Sul cruscotto appare anche un altro dato interessante: il 68% del tragitto (un'ora e mezzo) risulta percorso a emissioni zero. I prezzi partono da 26.650 per la Sports Tourer a benzina e da 37.700 per la variante plug-in.