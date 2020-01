Peugeot 508 BlueHdi, alla scoperta del nuovo diesel da 160 cv: perfetto equilibrio tra performance ed efficienza

MILANO - È l'equilibrio la carta vincente della Peugeot 508 BlueHdi 160 cv che può contare sul motore più gettonato dalla clientela italiana. Un equilibrio esemplare tra performance ed efficienza, tra comfort e aggressività, tra originalità stilistica e concretezza tecnologica colloca questa versione nel cuore della gamma che più di ogni altra «voce» del portafoglio prodotti ha contribuito a sdoganare anche a casa nostra l'immagine del Leone francese nei confronti del pubblico pù sensibile ai prodotti di alta gamma.

Seppur nell'ambito di un test dalla durata non eccessiva, il turbodiesel 2.0 ha ribadito la riconosciuta competenza di Psa nell'ambito delle motorizzazioni a gasolio che il gruppo d'Oltralpe non ha affatto intenzione di abbandonare, a dispetto dei pregiudizi infondati e spesso disinformati che tendono a mettere in dubbio le effettive potenzialità – anche in termini ambientali – dei propulsori di concezione più moderna.

Su strada questo motore – che nonostante la denominazione di cavalli effettivi ne ha 163 – si è dimostrato brillante quanto basta (e quanto testimoniano i 230 km orari di velocità massima e gli 8,4 secondi necessario per raggiungere da fermi i 100 km/h), silenzioso, rispettoso dell'ambiente (fanno fede i 110 g/km di emissioni medie di CO2), elastico e piacevole alla guida grazie anche all'ottima intesa con il cambio automatico Eat8 a 8 rapporti di serie e alla possibilità di adattare i comportamenti della vettura alle proprie preferenze scegliendo tra le modalità di marcia Eco, Normal e Sport. Alle quali si aggiunge il modo Comfort, ma solo se la vettura è dotata delle sospensioni a controllo elettronico, opzionali con tutti gli allestimenti a eccezione di quello di punta GT che le prevede di serie.

Sotto l'aspetto dei contenuti tecnologici, l'intera gamma 508 – e con essa anche la declinazione da 163 cv – non teme confronti con la concorrenza premium più qualificata, potendo essere equipaggiata, di serie o in opzione a seconda delle versioni, con numerosi sistemi Adas che offrono assaggi di guida autonoma di livello 2 (il più elevato compatibile con le normative attuali), ricche risorse di connettività e di dispositivi evoluti tra cui spicca il Night Vision di cui Peugeot rivendica la primogenitura nel segmento di competenza.

Disponibile sia con carrozzeria berlina – non a caso definita fastabck per sottolinearne il look filante e aggressivo – sia in versione station wagon, la Peugeot 508 BlueHdi 160 è disponibile nei tre allestimenti centrali della gamma, e cioè Allure, Business e GT, a prezzi che partono rispettivamente da 37.130, 38.880 e 40.880 euro, a ciascuno dei quali bisogna aggiungere mille euro nel caso si preferisca puntare sulla corrispondente station, classica tipologia di vettura che – seppur penalizzata dalla prorompente concorrenza dei Suv – continua a godere nel segmento D di un significativo apprezzamento.