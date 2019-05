Skoda Superb iV, l'ammiraglia sarà la prima ibrida ricaricabile del marchio

BRATISLAVA – Con 55 chilometri di autonoma a zero emissioni, la Skoda Superb iV è la prima ibrida ricaricabile del costruttore della Repubblica Ceca. Come il resto del gruppo, anche la casa della Freccia Alata spicca il volo verso le nuova era elettrificata. Il modello plug-in debutta in concomitanza con il facelift dell'attuale generazione dell'ammiraglia.

La percorrenza totale dell'auto può raggiungere gli 850 chilometri, grazie soprattutto ai 50 litri di serbatoio che supportano il motore turbo benzina Tsi da 1.4 litri da 156 cavalli. Questo rodato propulsore del gruppo Volkswagen è abbinato ad un'unità elettrica da 85 kW. La potenza di sistema è di 218 cavalli, esattamente come per la famosa “sorella” Passat con la quale condivide l'alimentazione. Le emissioni di CO2 dichiarate sono di 40 g/km.

La batteria agli ioni di litio che assicura la percorrenza a zero emissioni su strada è quella “standard” da 13 kWh e può venire ricaricata in tre ore e mezzo. La relativa presa è stata inserita nella calandra del radiatore, naturalmente mimetizzata dietro uno specifico sportellino. Con una guida accorta, chi sta al volante può anche rigenerare almeno in parte l'accumulatore. Lo stesso frontale vanta un paraurti di nuova concezione con disegno a nido d'ape ed air curtain.

Per effetto dell'elettrificazione, entrambe le varianti della nuova Superb iV (berlina e familiare) perdono di capacità nel bagagliaio, attorno ai 150 litri in meno. Ma il vano resta comunque spazioso e funzionale e parte da 485 e 510 litri. Il modello andrà presto in produzione anche se è destinato a debuttare sul mercato solo l'anno venturo. La commercializzazione di questa declinazione è prevista anche negli allestimenti più prestigiosi, come Sportline e L&K.