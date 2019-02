Tesla, Model 3 arriva in Europa. Elon Musk in tour ma problemi da consegne e pezzi di ricambio

ROMA - Sono iniziate le consegne della nuova Tesla Model 3 sul mercato europeo e il numero uno del gruppo statunitense «celebra» l’evento con un tour europeo che lo porterà nei mercati di maggior rilievo per la società statunitense. Musk si è fermato a Tillburg in Olanda e nel porto belga di Zeebrugge, da dove ha postato un tweet con una foto di diverse Model 3 nel parcheggio di un deposito. Non tutto però sta andando come previsto. La prima grande consegna è avvenuta nei giorni scorsi proprio al porto di Zeebrugge e Tesla ha immediatamente avvisato i clienti belgi e olandesi che avevano ordinato l’auto perché passassero a ritirarla. Ma in diversi, spiegano alcuni siti di settore, si sono presentati allo stabilimento di Tillburg solo per sentirsi dire che l’automobile non era ancora pronta e che sarebbero dovuti passare nei giorni successivi.

Lo stesso Musk ha parlato di «problemi inattesi» per giustificare le difficoltà incontrate nelle consegne. Tesla ha offerto la cena ad alcuni di quelli che sono arrivati fino a Tillburg, fra questi anche clienti in lista di attesa da almeno 3 anni, ma restano ancora ignoti i tempi delle prossimo consegne. La tappa principale del viaggio è però la Norvegia, diventata nel tempo il terzo mercato di riferimento per il gruppo di auto elettriche. Tesla ha già raddoppiato il suo staff nel Paese lo scorso anno, ma rimangono ancora dei ritardi nelle consegne delle auto a causa della grande richiesta del mercato domestico, incentivata anche dalle politiche fiscali norvegesi. La barca appena arrivata non ha abbastanza auto anche per il mercato del Paese scandinavo, ma ce ne sono altre tre in viaggio e, assicurano da Tesla, migliaia di modelli specificatamente destinati alla Norvegia.

Le cose non sembrano però andare meglio negli States, dove le Model 3 sono in vendita dallo scorso anno. Il Wall Street Journal ha dedicato un lungo articolo sulle difficoltà che i clienti stanno riscontrando nel recuperare i pezzi di ricambio per i propri modelli. In diverse interviste, molti acquirenti dell’ultima nata in casa Tesla hanno raccontato le difficoltà incontrate a causa delle lunghe attese per i pezzi di ricambio. «Non vedo nessuna cura da parte di Tesla riguardo ai clienti esistenti», ha dichiarato David Kim, che aspetta dal settembre scorso che gli restituiscano la sua Model 3 vittima di un incidente.