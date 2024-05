Toyota Yaris Cross: arriva il 1.5 Hybrid da 130 cv, più potenza senza rinunciare all’efficienza

PALMA DI MAIORCA – Presentata a metà del 2021, la Yaris Cross ha rappresentato per Toyota l’anello mancante tra la Yaris e la C-HR. Compatta per l’uso cittadino ma, al contempo, spaziosa e ideale per viaggi più lunghi e come prima auto per famiglie, il B-SUV giapponese ha subito riscosso un grande successo. A confermarlo sono state le vendite, oltre 400.000 in Europa, e ben 80.000 unità commercializzate nel solo mercato italiano, tanto che la Yaris Cross è diventato il modello più venduto di Toyota.

Forti del successo, i giapponesi hanno quindi analizzato e cercato di migliorare ulteriormente il prodotto minimizzando anche alcune pecche riscontrate in questi primi tre anni di produzione. Nello specifico è stato rivisto il powertrain, ora più potente, aggiornati gli interni e gli ADAS oltre a migliorare l’insonorizzazione e la qualità a bordo.

Restano invariate le dimensioni, le proporzioni e la parte estetica. Lunga 4,18 metri, alta 1,76 e larga 1,59 metri la Yaris Cross presenta le medesime forme subito apprezzate al lancio, sia dal pubblico femminile che da quello maschile. Nascendo sulla medesima piattaforma della Yaris, la TNGA-B, il B-SUV Toyota mantiene lo stesso passo pur presentando un’altezza da terra maggiore. Le novità estetiche più interessanti della Yaris Cross sono rappresentate dalla nuova tinta Urban Khaki e dai cerchi in lega da 18” disponibili con la versione Premiere.

Passando agli interni si notano subito le prime differenze. Pur mantenendo la razionalità e la pulizia nipponica, la Yaris Cross è stata aggiornata sul piano tecnologico. Ciò lo si può apprezzare osservando il quadro strumenti, dotato di un display da 12,3” personalizzabile in quattro diverse modalità: Smart, Casual, Sporty e Tough, e dal sistema di infotainment controllato dal touch screen da 10,5”. Non manca la possibilità di aggiungere, opzionalmente, il comodo head-up display.

Sul lato software troviamo, invece, l’ultima versione del sistema multimediale Toyota Smart Connect che, oltre a disporre della connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, consente di attivare diverse funzioni tramite l’assistente vocale “Hey Toyota”. Presente anche l’applicazione MyToyota che, tramite smartphone, permette di controllare diversi parametri tra cui la chiusura delle portiere e la gestione dell’aria condizionata.

Sedendosi dietro il volante si percepisce la maggior qualità di assemblaggio e materiali. Nello specifico sono stati utilizzati per la plancia materiali più morbidi al tatto, mentre nella parte inferiore rimangono le plastiche più rigide. La versione Premiere riporta all’interno la tinta Urban Khaki per gli elementi a contrasto anche sui sedili. Proprio quest’ultimi offrono una seduta comoda garantendo il corretto sostegno oltre ad essere sufficientemente bassi verso il pavimento. Non manca lo spazio nella fila posteriore, mentre il bagagliaio offre una capacità di 397 litri che, abbattendo gli schienali del divano, passano a 1.097 litri.

La novità più importante la troviamo, però, sotto il cofano con il nuovo motore 1.5 Hybrid da 130 CV che va’ ad affiancare la confermata unità da 115 CV, quest’ultima destinata solamente all’allestimento base Active. La maggior spinta non arriva dal tre cilindri benzina, ma dal motore elettrico aggiornato sia sul lato hardware che sul software migliorando l’intera gestione del sistema ibrido, di quinta generazione, oltre a un incremento del 30% della coppia massima che raggiunge i 185 Nm. Numeri che si traducono in uno scatto 0-100 km/h ridotto a 10,7 secondi e in una guida decisamente più briosa.

Messa alla prova sulle strade di Palma di Maiorca, la Yaris Cross non ha tradito le aspettative. Oltre al miglior spunto da fermo, grazie alla buona spinta del motore elettrico, in modalità Sport si può apprezzare la maggior elasticità del propulsore affiancata dalla trasmissione a variazione continua e-CVT. A supporto del motore arriva anche il telaio e la taratura delle sospensioni, rigide il giusto, per garantire sia una guida rilassata in città che le giuste doti dinamiche nei tratti più guidati. In particolare gli ammortizzatori assorbono bene le asperità e, al contempo, riducono al minimo il rollio in curva.

Sempre in modalità Sport si può apprezzare il lavoro che è stato fatto dai tecnici Toyota per migliorare l’insonorizzazione dell’abitacolo. Le vibrazioni del motore e il rumore della trasmissione e-CVT sono state attenuate aggiungendo uno smorzatore dinamico al supporto sinistro del motore. Non mancano gli accorgimenti sia sul condotto di aspirazione che sul silenziatore, oltre a uno strato di materiale fonoassorbente nel cofano e l’uso di vetri più spessi sia per il parabrezza che per i finestrini.

Se la modalità Normal permette un ottimo equilibrio tra prestazione e consumi, in Eco diventa più efficace la frenata rigenerativa e si riesce a sfruttare appieno l’apporto del motore elettrico. Al termine della nostra prova di circa 150 km, affrontando sia tratti urbani che extraurbani, la Yaris Cross ha fatto registrare un consumo di 5,2 litri per 100 chilometri. Notevoli anche le immissioni di CO2 che si confermano estremamente contenute oscillando tra i 101 e 106 g/km.

Non mancano i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che sono stati aggiornati e implementati. Migliorato il cruise control adattativo, ora più fluido, così come il sistema di frenata automatica d’emergenza. Inoltre il sistema Predictive Efficient Drive studia le abitudini di guida del conducente e le condizioni di traffico per gestire meglio l’uso della batteria.

Già acquistabile, la Toyota Yaris Cross da 115 CV è offerta ad un prezzo di 28.850 Euro che, con la promozione WeHybird, può scendere fino a 25.150 Euro. Salendo all’allestimento Trend si può optare per il nuovo 1.5 Hybrid da 130 CV, a 25.200 Euro. Passando alla Lounge, più accessoriata, si sale a 26.900 Euro. Per la GR Sport, dotata di un pacchetto estetico appositamente studiato e sospensioni più sportive, occorrono 31.400 Euro. Infine la full optional Premiere, disponibile solamente al lancio e per quest’anno, viene offerta a 33.900 Euro.