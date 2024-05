Jaecoo J8, con il suv maxi-comfort il brand premium di Chery raddoppia l'offerta in Europa

Dopo il modello J7 a benzina con cui ha debuttato in Europa da questa primavera, Jaecoo - brand premium del Gruppo Chery - raddoppia. E lo fa con il suv di taglia grande (e di grandi contenuti) J8, che arriverà anche in Italia entro la fine dell'anno in corso. Oltre alle prestazioni green garantite dal motore ibrido plug-in di terza generazione, specifica l'azienda cinese - il progetto J8 ha avuto come priorità il benessere degli occupanti. Un risultato che è stato ottenuto con un abitacolo ha un legame con il mondo delle First Class degli aerei. Lo evidenziano i sedili di J8, vere ampie poltrone rivestite in pelle Nappa ampie che offrono numerose regolazioni elettriche - compresa quella 'riposo' - oltre alla possibilità di utilizzare il riscaldamento, la ventilazione e varie funzioni massaggio. In viaggio il confort è garantito anche dal telaio con sospensioni attive a effetto Zero Gravity.

Il sistema controlla in tempo reale le sollecitazioni a cui la vettura è sottoposta e reagisce su ogni singola ruota con rapidità estrema. Con il risultato che in pochi millisecondi si ottiene il massimo filtraggio delle asperità della strada e che l'abitacolo resta come sospeso, dando agli occupanti la sensazione di viaggiare in assenza di gravità. Il nuovo suv 'maxi-confort' Jaecoo J8 propone un powertrain ibrido plug-in di terza generazione che garantisce prestazioni brillanti e grande fluidità in ogni condizione di marcia. E' composto da un motore turbo benzina abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce e a un modulo elettrico.

L'insieme sviluppa una potenza totale di 445 kW (605 Cv) e una coppia di ben 915 Nm valori che garantiscono prestazioni di spicco su asfalto e in off-road perché possono essere scaricati a terra attraverso un schema di trazione integrale intelligente. Chi siede al volante di Jaecoo J8 non deve fare nulla per ottenere la più conveniente ripartizione della motricità sulle singole ruote, se non operare la scelta - attraverso i programmi di guida - che si adattano il comportamento e le risposte a tutti i fondi stradali e alle diverse superfici off-road.