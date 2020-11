Twingo Electric proietta Renault verso un futuro 100% verde. De Meo: «Siamo un passo avanti nella transizione energetica»

PARIGI - Renault, l'azienda che ha deciso la svolta elettrica dieci anni fa, davvero in tempi 'pionieristici', conta oggi su 350mila suoi veicoli elettrici sulle strade di tutto il mondo, con la più grande flotta di BEV in Europa. Lo ha ottenuto con otto diversi modelli 100% a batteria, dalle piccole 'cittadine' come il quadriciclo Twizy fino ai veicoli commerciali Master. ''Finora abbiamo venduto oltre 110mila Zoe solo in Francia - ha ricordato Luca De Meo, Ceo del Gruppo Renault durante il recente evento dedicato alla strategia EWays - un modello che è il best-seller europeo delle elettriche nel 2020 e quest'anno è il veicolo a batteria più venduto al mondo dopo Tesla Model 3''. E Renault, in un mercato che tra 5 anni vedrà il 50% rappresentato da modelli a batteria pura o ibridi, questo impegno - e soprattutto questa leadership - confermano che è possibile raggiungere gli obiettivi che i Governi, i regolatori e le Case costruttrici si sono dati per la sostenibilità ambientale. ''Già entro il 2022 tutta la nostra gamma - ha sottolineato De Meo - sarà composta da modelli con una versione elettrica o elettrificata. Ecco perché siamo un passo avanti nella transizione energetica. E oggi come azienda ci impegniamo nella sfida per raggiungere un impatto di CO2 pari a zero entro il 2050 in Europa, arrivando entro il 2030 a una riduzione del 50% rispetto al 2010.

L'esperienza ci offre un chiaro vantaggio competitivo - ha affermato il Ceo del Gruppo Renault - e vogliamo mantenerlo, anche sul fronte del riutilizzo dei materiali''. Il lancio in Italia di Twingo Electric assume dunque un valore che va oltre alle ambizioni commerciali e ai tanti vantaggi per gli utenti, vista l'assoluta convenienza di un programma che prevede canoni mensili a partire da 89 euro. Questa inedita segmento A ad emissioni zero, vera 'regina della città', è l'elemento ideale di congiungimento tra l'importante e deciso 'passato prossimo' della Losanga nella elettrificazione e il suo futuro, rappresentato da una nuova piattaforma dedicata e dai due modelli che sono stati presentati proprio da De Meo nell'evento EWays, cioè la Mégane eVision e la Dacia Spring Electric.

''Twingo Electric è il quinto veicolo completamente elettrico che lanciamo nel nostro Paese - ha detto Eric Pasquier, direttore generale Renault Italia - dopo Twizy, Zoe, Kangoo ZE e Master ZE, che si inscrive, insieme al lancio dell'ibrido E-Tech nella versione full hybrid di Clio e il plug- in hybrid di Captur e Mégane Sporter, nella strategia Elettrificata Renault.

Questo traduce chiaramente l'impegno di Renault in una politica eco-responsabile, che si appoggia anche su altri tipi di motori, meno inquinanti, come il Gpl. Al di là della realizzazione dei nostri obiettivi di CO2, questa strategia prodotto dovrà permetterci di confermare, alla fine dell'anno, la nostra leadership nei mercati elettrici e Gpl ed entrare nella Top 5 delle marche più vendute nel mercato plug-in hybrid. E chiaramente l'offensiva elettrificata del Gruppo Renault proseguirà anche nel 2021''.