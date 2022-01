Vision S-02, adesso Sony fa sul serio: ecco il Suv a 7 posti svelato al CES 2022

La plancia è uno spettacolare trittico di panoramici display che in viaggio si possono personalizzare per gustarne l’intero patrimonio di contenuti multimediali, condivisibili sugli schermi singoli dei passeggeri posteriori. Tutte le funzioni della vettura e la connettività (a tecnologia 5G) con aggiornamenti “over the air” beneficiano di controlli vocali e gestuali.

Non c’è da stupirsi che sia all’insegna dell’hi-tech spinto questo Suv elettrico a sette posti: perché si chiama Vision-S 02 e rappresenta la sfida della Sony all’automotive tradizionale. E non poteva esserci vetrina migliore del Ces di Las Vegas per presentarla al mondo. Sulla scia della Tesla, altri Big Tech globali si erano già affacciati al mercato dell’auto pulita e connessa, ad esempio Apple, Amazon e Xiaomi. Ma Sony vuole andare oltre, e per vincere la sfida ha creato una struttura apposita, Sony Mobility, unità destinata alla ricerca e allo sviluppo di veicoli per gestire l’offensiva elettrica e valutare la “fattibilità” dello sbarco sul mercato.

Da fornitore di impianti hi-tech a possibile costruttore, è questa la grande svolta.

Un anno fa, proprio al Consumer Electronics Show, il colosso giapponese aveva presentato il suo primo prototipo Vision-S 01, una berlina a emissioni zero tuttora impegnata nei test stradali. Sulla stessa piattaforma EV/Cloud è nato ora il grande Suv, lungo 4,9 metri e largo 1,93, con un passo di oltre 3 metri che garantisce spazio per i sette occupanti su tre file di sedili. Lo stile di famiglia è sottolineato dalla conformazione delle luci a Led anteriori, l’altezza da terra rispetto alla berlina è superiore di 15 centimetri, grazie anche alle sospensioni ad aria. Vision-S 02 è spinta da due motori elettrici, uno per ogni asse, in grado di generare una potenza massima di 272 Cv. Il peso notevole (2.480 kg) consente comunque una velocità massima di 180 km/h, ma non ci sono ancora dettagli sull’autonomia. I sistemi di guida autonoma sono di livello 2+. Significa che il software, utilizzando i sensori per la rilevazione tridimensionale dello spazio e i servocomandi, in determinate circostanze può prendere il controllo, però il guidatore deve - come previsto dalle normative - mantenere una continua vigilanza per intervenire in caso di necessità. Sono 40 i sensori (Cmos e Lidar) presenti sul concept.

Un Suv targato Sony, naturalmente deve offrire le frontiere più avanzate della tecnologia, così è previsto anche un monitoraggio all’interno dell’abitacolo dei gesti degli occupanti per ottimizzare le funzioni dell’interfaccia uomo-macchina. Gli altoparlanti creano un campo sonoro tridimensionale e lo streaming compatibile con “360 Reality Audio” offre un’esperienza musicale da raffinato concerto. Inoltre il servizio video digitale “Bravia Core For Vision-S” consente la riproduzione video condivisa o individuale: possibile perfino giocare alla PlayStation tramite una connessione remota alla console di casa.