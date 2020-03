​T-Roc Cabrio, il Suv perde il tetto. Volkswagen lancia la versione decappottabile 2+2

VERONA – Con quattro centimetri di lunghezza e di passo in più, la T-Roc Cabrio ha proporzioni leggermente differenti rispetto al modello da cui deriva, venduto lo scorso anno in 360.000 esemplari. Volkswagen ha deciso di lanciare anche la variante decappottabile, dopo aver già fatto debuttare quella ad alte prestazioni, la “R”. L'allestimento R-Line della cabrio (abbinabile solo al motore più potente) riprende non a caso il telaio ad assetto ribassato di 10 millimetri.

Il passo di 2,63 metri (4,27 complessivi) assicura spazio a quattro occupanti secondo la classica configurazione 2+2 delle cabrio ed anche un bagagliaio con 280 litri di capacità (gli schienali dei sedili posteriori sono comunque abbattibili). Esibita allo scorso Salone di Francoforte, l'ultimo nella capitale finanziaria della Germania (il prossimo si terrà a Monaco di Baviera), la T-Roc Cabrio è in prevendita in Italia a partire dai 29.900 euro dell'allestimento Style.

La capote è a tre strati in tessuto ed è azionata da un sistema elettroidraulico che la fa aprire e chiudere in 9 secondi fino ad una velocità di 30 chilometri all'ora. L'andatura massima è compresa fra i 187 ed i 205 km/h, a seconda dei motori a tre e quattro cilindri, solo a benzina e tutti sovralimentati. Il più piccolo è da 1.0 litri e assicura 115 cavalli e 200 Nm di coppia (il solo della variante Style), mentre quello da 1.5 litri con gestione attiva dei cilindri (ne “spegne” fino a due) arriva a 150 cavalli e 250 N ed è disponibili non solo con il cambio manuale a sei marce, ma anche con la trasmissione automatica Dsg a 7 rapporti.

Volkswagen è intervenuta con una serie di rinforzi mirati nella carrozzeria per compensare l'assenza del tetto ed ha installato un sistema di protezione che scatta in caso di cappottamento: due roll-bar si sollevano in poche frazioni di secondo. L'equipaggiamento di serie include i gruppi ottici posteriori a Led, i cerchi in lega Mayfield da 17'', il sistema Radio Composition Media con schermo tattile da 8'', il We Connect Plus gratuito per un anno e varie funzioni di assistenza alla guida. Tipo il Cruise Control Adattivo, la frenata anticollisione multipla e l'assistente per il mantenimento della corsia. Tra gli accessori c'è anche il gancio di traino.