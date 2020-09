Buraglio (Ford): «Nessuna crisi per camper e van con il Covid. Boom degli acquisti online, 2020 chiudiamo in crescita»

PARMA - ''È stato un anno difficile a causa dell'emergenza Covid-19, anche per il mondo delle quattro ruote, ma ci sono stati alcuni settori che hanno registrato addirittura una impennata della domanda di mercato, a causa della crescita degli acquisti online da parte delle famiglie e degli incentivi, anche alle piccole e medie imprese, che hanno consentito alle aziende il rinnovo del parco circolante''. Marco Buraglio parla dei veicoli commerciali, settore del quale è direttore vendite per Ford Italia, in occasione del Salone del Camper, in corso a Parma, dove anche quest'anno appassionati camperisti e amanti delle vacanze en plein air sono accorsi numerosi, nonostante l'emergenza sanitaria.

Alla fiera emiliana, la casa dell'Ovale Blu è presente con il Ford Nugget, il camper concepito per ''farti sentire a casa anche quando sei in viaggio'' ha sottolineato Buraglio precisando che dalla fine dello scorso anno Ford è nel segmento dei van leggeri grazie alla collaborazione con Westfalia, leader nell'allestimento camper. ''Oggi il camper è la scelta ideale per chi cerca viaggi a contatto con la natura'' prosegue, ricordando che il veicolo condivide il pianale con il Transit Custom - mezzo che da sei anni è leader nel segmento da una tonnellata - riprendendo da questo versatilità e tecnologie innovative.

In riferimento al mercato, il periodo post-lockdown, si stanno registrando segnali positivi nell'ambito dei commerciali: ''Anche quest'anno chiudiamo in aumento - ha detto Buraglio - Prevediamo una crescita di share intorno ai due punti percentuali''. Il successo dei van, infine, passa anche per l'elettrificazione dell'intera gamma che permette oggi di offrire una versione ibrida (mild hybrid o plug in hybrid) su tutti i modelli Ford. In particolare, la soluzione del plug-in, soprattutto per gli spostamenti dell'ultimo miglio, rappresenta una delle scelte preferite da chi acquista questo tipo di veicoli.