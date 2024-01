E-Doblò e E-Ulysse, nuovo frontale con più tecnologia per comfort e sicurezza ad emissioni zero

Si rinnovano l’E-Doblò e l’E-Ulisse, i commerciali a propulsione elettrica di Fiat Professional che presentano novità estetiche, per la sicurezza, la tecnologia di bordo e infine l’autonomia che cresce migliorando l’utilizzabilità e la praticità di questi mezzi che offrono diverse soluzioni di configurazione per il trasporto passeggeri.

L’E-Doblò esternamente ha nuovi paraurti con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17” e feri fendinebbia. All’interno, lo spazio per i bagagli può crescere fino a raggiungere 3.500 litri modulandolo attraverso l’abbattimento dei tre sedili singoli che compongono la fila posteriore. Tra le soluzioni che aumentano la praticità ci sono il Magic TOP, un sistema multifunzionale con due cappelliere da tetto con capacità da 18 a 60 litri e un tetto panoramico con tendine parasole elettriche, mensola e vani portaoggetti. C’è anche il pratico lunotto apribile che permette di riporre o prelevare rapidamente gli oggetti dal bagagliaio.

Il motore rimane quello da 100 kW e la batteria da 50 kWh con la possibilità di ricaricarla fino 11 kW in corrente alternata e a 100 kW a corrente continua passando dal 20% all’80% in 30 minuti, ma l’autonomia sale a 320 km. Inoltre ora si possono selezionare tre modalità di guida (Normale, Eco e Power) e tre livelli di recupero d’energia attraverso due levette dietro alla corona del volante. Tra i sistemi di sicurezza ora si può avere l’Adaptive Cruise Control in aggiunta a quelli già disponibili come il sensore pioggia e crepuscolare, l’allerta per la stanchezza del guidatore, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali a l’avviso del superamento delle linee di demarcazione della carreggiata.

Il sistema infotelematico ha lo schermo fino a 10” a sfioramento (prima arrivava a 8”) e la predisposizione per Apple CarPlay e Android Auto. Identica novità anche per l’E-Ulisse (che prima aveva lo schermo da 7”), che in più ha anche la navigazione connessa e il wi-fi per il quale sono parimenti previste novità estetiche che riguardano il frontale, con la nuova firma del marchio e i fari full led. L’abitacolo è stato rinnovato con un nuovo volante provvisto di comandi per l’attivazione e la regolazione di radio, telefono e i sistemi di assistenza alla guida tra cui l’assistenza al mantenimento attivo della corsia e la frenata d’emergenza, il Side Parking Assist, l’allerta per l’angolo cieco e il cruise control che adatta la velocità automaticamente con i dati di navigazione e il riconoscimento dei segnali.

Novità anche per il sistema di propulsione che conta, in ogni caso, sul motore da 100 kW e la batteria da 75 kWh ricaricabile con le stesse potenze dell’E-Doblò, ma l’autonomia sale da 329 a 350 km inoltre c’è anche la versione con batteria da 50 kWh da 224 km di autonomia. Anche per l’E-Ulysse ci sono nuove levette per selezionare tre livelli di recupero. Rimangono inalterate sia la flessibilità sia l’abbondanza di spazio con diverse configurazioni che permettono di avere fino a 9 posti e 1.500 litri di bagagliaio o ben 4.900 litri di volume utile con la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri. Il lunotto apribile e le porte scorrevoli elettriche ci sono anche qui, ma quest’ultime sono apribili anche con il movimento del piede. A breve saranno disponibili le gamme e i listini rispettivi.