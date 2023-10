Ford svela al TTG il nuovo Tourneo Custom. Asso nella manica elettrico o phev dell’Ovale Blu per trasporto persone e shuttle

In occasione della sessantesima edizione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica del nostro Paese nel mondo, Ford ha svelato in anteprima nazionale il nuovo Tourneo Custom. Il veicolo, realizzato sulla piattaforma del nuovo Transit Custom, che ne migliora prestazioni, raffinatezza e comfort per gli occupanti, rappresenterà per la casa dell’ovale blu un punto di riferimento per il trasporto persone e servizi shuttle, sia in ambito professionale che nel settore turistico-ricettivo. Il nuovo Tourneo Custom è stato sviluppato per offrire un livello superiore di comfort e spazio, con un nuovo design degli interni, abbinato a materiali di alta qualità e un abitacolo ricco di tecnologie premium.

Le ottimizzazioni interne includono un sistema di sedili montati su binari nella seconda e terza fila, per la massima adattabilità nella gestione dello spazio per persone e bagagli. I sedili su binari possono essere posizionati lungo le guide con facilità, oppure rimossi anche singolarmente. L’esperienza di viaggio può essere arricchita da una serie di personalizzazioni come un ampio tetto panoramico che migliora la sensazione di spazio e luce, con trattamento infrarosso, per mantenere la cabina fresca anche sotto la luce solare intensa. Le porte laterali scorrevoli a comando elettrico possono essere attivate anche senza dover utilizzare le mani. Le porte possono infatti essere aperte con un semplice movimento del piede in prossimità della ruota anteriore, rendendo l’accesso più facile quando si torna al veicolo con scatole o bagagli.

La gamma di motori disponibili sul nuovo Tourneo Custom include la nuova generazione di motori diesel Ford EcoBlue con potenze di 136 Cv, 150 Cv o 170 Cv, la nuova motorizzazione Plug-In Hybrid e la versione E-Tourneo Custom 100% elettrica, dotata di una batteria utilizzabile da 64 kWh e un motore da 160 kW per un’autonomia di guida fino a 325 km.