Mercedes, il truck eActros 600 ha 500 km di autonomia. Batteria da 600 kWh, con ricarica a megawatt dal 20 all’80% in 30 minuti

Mercedes-Benz Trucks ha mostrato per la prima volta ad Amburgo l’eActros 600, la variante definitiva del truck elettrico pensato per il trasporto a lungo raggio caratterizzato da uno stile è fluido e teso a favorire l’aerodinamica. Le vendite partiranno nel corso del 2023, mentre la produzione inizierà nella parte finale del prossimo anno. Forte di una batteria da oltre 600 kWh, promette un’autonomia di 500 chilometri senza soste di ricarica. Quest’ultima può essere effettuata ad una potenza di 400 kW, mentre più avanti l’eActross600 potrà utilizzare la ricarica a megawatt per recuperare dal 20 all’80% dell’autonomia in un tempo di circa 30 minuti. Con la sua tecnologia, questo truck riduce le emissioni di CO2 di circa il 40% in confronto al modello a gasolio.

Mentre, utilizzando energia rinnovabile, le abbassa di oltre l’80% nel corso dell’intero ciclo di vita. Pensato per un peso complessivo combinato che può raggiungere le 44 tonnellate, utilizzando un semirimorchio standard l’eActros 600 consente di trasportare un carico utile di circa 22 tonnellate per le normative del Vecchio Continente. «Come nessun altro truck con la stella prima d’ora, l’eActros 600 rappresenta la trasformazione del trasporto merci su strada verso la neutralità carbonica - ha dichiarato Karin Radström, ceo di Mercedes-Benz Trucks - il veicolo è dotato di una tecnologia di propulsione all’avanguardia, in grado di offrire un’efficienza energetica molto elevata e, conseguentemente, maggiore redditività per i nostri Clienti. Questo rende particolarmente interessante il passaggio all’e-mobility per i gestori di flotte».