Fantic Motor ISSIMO, la nuova e-bike per sfidare la città e non solo

MILANO – Si chiama ISSIMO la nuova e-bike che Fantic Motor – celebre costruttore di moto di Barzago nato negli anni '70 – lancia sul mercato per soddisfare la domanda sempre crescente di veicoli a zero emissioni perfetti per il commuting urbano. Si caratterizza per un design ricercato e moderno e per un telaio a traliccio in alluminio con cover esterne disponibili in diverse tinte (facili da applicare e sostituire) per la massima personalizzazione.

ISSIMO monta una forcella ammortizzata, sempre in alluminio, con un’escursione di 80 mm, e utilizza tutte componenti di alta qualità per contenere il peso complessivo, fermo a poco più di 30 kg. Il cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità è studiato specificamente per le e-bike ed è inserito nel mozzo posteriore; non richiede manutenzioni particolari e agisce come un variatore automatico. Il motore elettrico di ultimissima generazione, con una potenza massima di 250 Watt, 36 Volt e una coppia di 80 Nm, lascia inalterate le linee del design ed è collocato vicino al baricentro, per una distribuzione dei pesi ideale.

La batteria a ioni di litio da 630Wh vanta un’autonomia dai 70 ai 120 km, consultabile (insieme alle altre informazioni) attraverso il display multifunzione retroilluminato collegabile allo smartphone. La frenata è modulare e si affida a freni a disco idraulici da 180 mm di diametro sia davanti che dietro, le ruote sono FAT da 20'', a prova di buche insomma, e lo sterzo è FSA. Sono due gli allestimenti disponibili: Urban e Fun. Il primo è la soluzione perfetta per chi vuole usare il veicolo in città, grazie alla presenza di pneumatici dalla scolpitura adatta all’asfalto e del parafango posteriore lungo predisposto per l’applicazione di una borsa. Fun invece è pensato anche per uscire dalle strade battute e si differenzia per il “codino” sportivo corto e le ruote tassellate, che consentono un sicuro grip anche dove l’asfalto finisce. ISSIMO sarà in vendita a partire dal 15 ottobre al prezzo di 2.990 euro.

“Il nostro obiettivo da sempre è quello di creare prodotti innovativi e che siano al passo coi tempi e con le esigenze dei consumatori, creando una soluzione che possa diventare il punto di riferimento per il mercato della mobilità urbana” dichiara Mariano Roman amministratore delegato di Fantic Motor “ISSIMO è stato pensato per rispondere a due esigenze fondamentali degli ultimi anni: mobilità smart ed ecologia. Con questo prodotto vogliamo dare un’alternativa green e pratica a tutti i lavoratori e studenti che ogni giorno devono attraversare la città per raggiungere l’ufficio o l’università e sentono l’esigenza di avere un mezzo di trasporto eco-friendly.”