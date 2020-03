Honda CB-F Concept, omaggio retrò a Freddie Spencer. Svelato il progetto che potrebbe andare in produzione

ROMA - Un salto nel passato ma per celebrare le due ruote di oggi. L'obiettivo è quello di Honda che ha presentato (virtualmente e da remoto) la nuova Concept CB-F, la cui presentazione era inizialmente stata prevista in occasione del Tokyo Motorcycle Show 2020, saltato causa coronavirus. Proprio per questo motivo Honda ha presentato la gamma modelli destinati al mercato nipponico attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Tra questi è spuntato anche un nuovo concept che riprende le linee della celebre Honda CB900F e che si mostra più come una moto prossima alla produzione e non come una show-bike.

Tuttavia non è certo che avrà un seguito produttivo. Il riferimento al un celebre modello degli anni Ottanta è affidato ai dettagli dal gusto retrò come la grossa coda che accoglie un fanale posteriore a LED e che riprende le linee squadrate della zona posteriore. Il faro anteriore è tondo, mentre il clacson posto davanti alla piastra di sterzo è un dettaglio ripreso dalla CB900F. Il colore grigio silver satinato, abbinato a strisce blu e azzurre che si sviluppano per tutta la lunghezza di questo concept, è invece un omaggio alla CB750F di Freddie Spencer e ai colori che il pilota americano usava nell'AMA Superbike. Il cuore della Concept è il 4 cilindri in linea da 1000 cc, lo stesso della CB1000R, che a sua volta era stato prelevato dalla Honda CBR Fireblade di due generazioni fa. Non solo il propulsore - che sprigiona 145 CV e 104 Nm - ma anche il telaio monotrave in acciaio scatolare e il forcellone monobraccio sono gli stessi della maxi naked della Casa di Tokyo. Non è dato sapere al momento se e quando la Concept arriverà di fatto alla produzione, oppure resterà un affascinante progetto firmato dalla casa giapponese.