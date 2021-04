Horwin EK3, lo scooter elettrico “intelligente” pensato per la mobilità urbana

Progettato per l'uso quotidiano, è arrivato lo scooter EK3. Tra design, linee arrotondate e colori brillanti, il veicolo firmato Horwin è stato pensato per essere agile e scattante nel traffico cittadino ma confortevole anche negli spostamenti su percorsi più lunghi. Con dimensioni pensate appositamente per il mercato europeo, EK3 è anche sviluppato in linea con i più recenti standard di sicurezza ed è dotato di sistemi ad alta tecnologia come frenata combinata CBS, luci a LED, funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, keyless go, display touch-start, cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura.

Tutte queste dotazioni equipaggiano di serie EK3, che si distingue per i suoi costi di gestione contenuti. Il motore di EK3, sviluppato da Horwin, crea una potenza di 6,2 Kw fino alla velocità di 95 km/h e un accelerazione fino a 60 km/h in sei secondi, con la piena coppia che si attiva immediatamente quando si gira la manopola dell'acceleratore. La potenza costante del motore assicura anche un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida.

Inoltre, il motore ad alta efficienza bilancia perfettamente il consumo di energia. Il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control) è il cervello dello scooter e assicura che EK3 parta rapidamente e senza problemi, oltre a bilanciare la potenza e il consumo di energia, migliorando il controllo del motore. Il sistema riconosce le condizioni di guida e controlla il propulsore in modo da ottenere una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. Recupera anche l'energia durante alcune fasi di frenata e limita la potenza in uscita durante alcune fasi di accelerazione. EK3 può essere equipaggiato con due batterie ricaricabili, che sono anche facilmente rimovibili.