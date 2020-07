Nasce Triumph First, tutti gli showroom italiani in rete. Offre al cliente modalità di acquisto aggiuntiva e innovativa

MILANO - Una rete nazionale digitale di showroom. Nasce Triumph First, la Motorcycles digital stores destinata a raddoppiare in un colpo solo le concessionarie di moto Triumph presenti sul territorio nazionale. Accanto a quelle tradizionali, infatti, ecco la rete degli showroom di tutte le concessionarie, dove i clienti potranno avere online le stesse opportunità e i servizi della Triumph Motorcycles.

Triumph First – Motorcycles Digital Stores consente di acquistare la propria motocicletta Triumph preferita, nuova o usata, in modalità completamente online. Insomma si mette a sistema per la prima volta tutte le principali tecnologie necessarie a completare l’acquisto della propria moto attraverso una piattaforma nazionale, integrata nell’intera rete delle Concessionarie italiane e inclusiva di tutti i passaggi del processo di acquisto.

“Decidere di lanciare - ha detto Joffrey Gaeta, responsabile Dealer Development di Triumph Motorcycles Italia - un progetto di tale portata, e che ha un forte impatto sulle nostre Concessionarie in termini organizzativi, culturali e di business management, in periodo di pieno lockdown è stata una sfida, e una decisione coraggiosa, sulla quale però la nostra rete ci ha da subito sostenuto in modo compatto. In pochi mesi di intenso lavoro - ha aggiunto - siamo arrivati a poter offrire una piattaforma di digital stores integrata a livello nazionale che offre al cliente la possibilità di effettuare il proprio acquisto online presso la Concessionaria preferita e scegliendo tra qualsiasi modello nuovo oppure usato, presente a stock oppure da ordinare ex-factory. Crediamo che Triumph First oggi possa offrire al cliente una modalità di acquisto aggiuntiva, innovativa e in grado di garantisce massima sicurezza, comodità e flessibilità”.

Sulle potenzialità del nuovo servizio ecco Andrea Buzzoni, ceo di Triumph Motorcycles Italia: “Crediamo molto alle potenzialità di questa iniziativa perché riteniamo che accelerare sul fronte della digitalizzazione del processo di vendita metta a disposizione della nostra clientela un nuovo modo, alternativo e complementare, di entrare in contatto con noi, offrendo nel contempo un importante asset competitivo alle nostre Concessionarie. Detto questo - ha aggiunto Buzzoni - non dimentichiamo quanto la passione dei motociclisti debba parallelamente continuare a trovare un riscontro “fisico e sensoriale”, rappresentato dalla visita ad uno dei nostri punti vendita dove toccare con mano le motociclette, scoprirne i dettagli e apprezzarne l’elevato livello di finiture, che sono una caratteristica distintiva del marchio Triumph”.