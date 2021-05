Vespa, nuovo premio conquistato ai Webby Awards. Al sito Vespa.com il riconoscimento dedicato al mondo del web

PONTEDERA - Non solo 75 anni e 19 milioni di esemplari prodotti da festeggiare per Vespa, che i aggiudica anche i Webby Awards nella categoria 'Websites and Mobile Sites: Car Sites & Car Culture'. Promossi dalla International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), la principale organizzazione internazionale che premia l'eccellenza su Internet, i Webby Awards, alla loro venticinquesima edizionepremiato il sito Vespa.com definendolo come "nuovo standard dell’innovazione e creatività su Internet".

Vespa.com è una piattaforma di contenuti interattiva realizzata con le tecnologie più evolute per coprire le differenti esigenze editoriali del brand: dalla presenza istituzionale alla presenza di contenuti lifestyle, con un’importante attenzione al tema dell’accessibilità. Vespa.com si basa su un design system ideato per dare una copertura mondiale al brand in oltre 50 Paesi, espone oltre 10 servizi dedicati ai clienti, tra i quali product configurator, dealer services e test ride, ed è stato sviluppato con il supporto dell’agenzia Openmind.

La giuria dei Webby Awards è composta da esperti della comunicazione e dell’intrattenimento di fama mondiale, tra cui Mitchell Baker (Presidente e CEO di Mozilla Corporation), Paola Antonelli (Senior Curator del MOMA), ma anche Richard Ting (Senior Director del Product Design di Twitter) e i fondatori di Verzuz, Swizz Beatz e Timbaland.