Škoda, materiali per veicoli anche dalla barbabietola da zucchero. Componenti sostenibili per prossime generazioni auto

MLADA' BOLESLAV - I materiali sostenibili per le nuove generazioni di Škoda arrivano anche dalla barbabietola da zucchero. In collaborazione con la Technical University di Liberec, il Dipartimento di Sviluppo Tecnologico di Škoda Auto ha infatti sviluppato un materiale sostenibile ed ecologico e ne ha richiesto il brevetto. L'innovativa materia prima deriva dalla polpa della barbabietola da zucchero e la casa boema sta lavorando anche allo sviluppo di un altro materiale basato sul miscanto. Entrambi i materiali potrebbero essere utilizzati negli interni dei futuri modelli Škoda, per esempio negli inserti delle portiere e della plancia.





"Il nostro obiettivo - ha spiegato Johannes Neft, Membro del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico - è essere pionieri nel campo della sostenibilità. Approcciamo la questione da un punto di vista olistico, andando ben oltre le semplici emissioni di CO2 dei nostri veicoli e concentrandoci anche sul possibile utilizzo di materiali ecologici quali le fibre di cocco o la pula di riso". Škoda ha già richiesto il brevetto di un materiale ideale per l'uso negli interni delle auto: l'azienda segue un procedimento speciale per seccare la polpa di barbabietola da zucchero e impiegarla nella creazione del design interno. Il materiale proviene dalla città di Dobrovice, non lontana dal quartier generale di Mladá Boleslav. Questo permette di evitare una lunga catena di fornitura e migliora l'impronta di CO2.

Škoda ha ottenuto poi anche un altro materiale sostenibile, in questo caso dalla canna miscanto, le cui fibre possono essere processate e utilizzate per i dettagli. I residui organici della produzione sono ottime materie prime, poiché possono essere processati senza l'aggiunta di ulteriori risorse. Questo riduce il fabbisogno di materie prime prodotte industrialmente. Un esemplare di Octavia è stato appositamente sviluppato per testare le nuove materie prime. Il pianale e il pannello destro dell'esemplare sono stati rimossi per permettere ai designer e agli ingegneri di osservare gli interni. È su questo veicolo che i nuovi materiali ecologici vengono testati al tatto e alla vista, per capire quali siano adatti all'utilizzo nella produzione di serie. I pannelli delle portiere e i montanti sono rivestiti con un tessuto basato sul miscanto, mentre elementi realizzati dalla barbabietola da zucchero sono utilizzati sia nelle portiere sia sulla plancia.