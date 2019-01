Volkswagen svela MEB, la stazione di ricarica mobile per veicoli elettrici da 360 kWh

WOLFSBURG - Non solo veicoli elettrici ma anche infrastrutture e soluzioni specifiche per favorire la transizione verso questo tipo di mobilità. Volkswagen annuncia, in questo ambito, lo sviluppo di un nuovo tipo di stazione di ricarica “temporanea” che funziona secondo il principio delle power bank che si utilizzano per ridare energia agli smartphone. Come ha annunciato Thomas Schmall, ceo di Volkswagen Group Components, entro la prima metà del 2019 saranno disponibili a Wolfsburg, città sede del Gruppo automobilistico, alcuni impianti temporanei con capacità di ricarica rapida fino a 360 kWh e utilizzabile per un massimo di 15 veicoli elettrici, compresi i modelli della nuova gamma ID Volkswagen.

Facilmente trasportabile con un apposito autocarro dotato di gru, questa stazione mobile (definita MEB) può essere utilizzata anche per lo stoccaggio temporaneo di energia generata in modo sostenibile - come quella solare o eolica - e contribuire ad una mobilità realmente ad impatto zero. Sul piano tecnico ogni stazione MEB consente la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW e può essere utilizzata oltre che dalle auto EV, anche da scooter e biciclette elettriche. È possibile caricare in contemporanea fino a quattro veicoli: due con CC e due con collegamenti CA. La capacità totale di accumulo della batteria fino a 360 kWh è sufficiente per un massimo di 15 veicoli elettrici. C’è anche la possibilità di collegare l’unità MEB direttamente alla rete elettrica, consentendo alla stazione di essere caricata fino a 30 kW tramite corrente alternata tramite una connessione standard.