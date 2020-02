Anfia, -19% la produzione auto nel 2019 in Italia. Crollo a dicembre: -25%

TORINO - La produzione di auto in Italia ha registrato a dicembre una flessione del 25%, continuando il trend negativo che ha caratterizzato tutti i mesi del 2019. Nell’anno la flessione è stato del 19%, dovuta soprattutto - spiega l’Anfia - al calo dell’export, che è stato del 24%. L’export di auto del 2019 ammonta al 54% della produzione. Complessivamente la produzione dell’industria automotive in Italia ha subito nel 2019 un calo del 9,6% con il diciottesimo segno negativo consecutivo a dicembre (-11,5%). «È necessaria una politica industriale per il settore finalizzata a far ripartire la produzione in Italia e a gestire la transizione produttiva in direzione dell’elettrificazione, creando le condizioni per lo sviluppo di un ecosistema industriale adeguato e per una ricaduta positiva sul mercato», commenta Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia. Giorda auspica che «dal Tavolo automotive lanciato dal Mise e declinato anche sulle politiche industriali, nascano provvedimenti di breve e medio periodo a sostegno della filiera produttiva».