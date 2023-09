Arabia Saudita tratta con Musk per un impianto Tesla. Per il Wsj sono trattative preliminari, ma Elon smentisce tutto

NEW YORK - L’Arabia Saudita è in trattative con Elon Musk per l’apertura di un impianto Tesla nel paese. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i colloqui sono nelle fasi iniziali e rientrano nel piano di Riad per diversificare l’economia. Se le trattative andranno a buon fine, l’accordo potrebbe consentire a Tesla di realizzare la sua ambizione di vendere 20 milioni di auto l’anno entro il 2030.

Ma Elon Musk, ad di Tesla, ha seccamente smentito le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui sarebbe in trattative per aprire una fabbrica di auto elettriche in Arabia Saudita. «Ancora un altro articolo completamente falso del Wall Street Journal», ha scritto su X, l’ex Twitter.