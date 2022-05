Bmw e Audi fermano treni per trasporto auto verso la Cina. Per l’aumento dei rischi di confische nel passaggio in Russia

La guerra in Ucraina e i conseguenti rischi connessi con l’attraversamento della Russia hanno costretto Bmw e Audi a interrompere le spedizioni di veicoli e parti via treno verso la Cina sull’itinerario lungo oltre 10mila km che unisce in 14-15 giorni di viaggio la Germania, o la vicina Polonia, con Chengdu. Come si legge in un rapporto del quotidiano economico Nikkei, un portavoce della Bmw ha affermato che «a causa dell’attuale situazione geopolitica, il nostro trasporto ferroviario sulla Via della Seta e sulla Transiberiana è stato temporaneamente spostato su rotte o modalità di trasporto alternative per garantire la sicurezza della pianificazione e dell’approvvigionamento».

L’interruzione è sostanzialmente il risultato dell’aumento dei rischi di confisca da parte delle autorità russe durante in passaggio dei convogli in quel territorio, soprattutto dopo l’interruzione dei rapporti industriali e commerciali tra le aziende automobilistiche tedesche e la Russia. La Cina è il mercato più grande al mondo per entrambe le Case automobilistiche, con Bmw che vi ha venduto più di 652.000 veicoli nel 2021 ed Audi che è arrivata a l643.500 unità.