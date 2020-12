Bonus auto, tutti gli incentivi all'acquisto nel 2021. Aiuto per acquisto elettriche destinato a famiglie meno abbienti

ROMA - Pioggia di incentivi, detrazioni e bonus per il prossimo anno. Per fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 prevede una serie di misure a partire dalla proroga, al 2022, dell'ecobonus al 110%, che si aggiunge a quella delle altre detrazioni per i lavori edilizi. Tra gli incentivi fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio anche nuovi bonus per smartphone, tv e rubinetti e infine novità sul fronte della conciliazione vita-lavoro con il pacchetto famiglia. Ma le novità riguardano anche il settore auto che prevede, per il prossimo anno, una serie di agevolazioni fiscali. Obiettivo: svecchiare il parco circolante italiano, il più vecchio in Europa, attraverso aiuti all'acquisto anche per quanto riguarda soluzioni ecosostenibili.

La nuova agevolazione per l'acquisto di auto elettriche nel 2021 con prezzo di listino fino a 30mila euro, è destinata a nuclei familiari con ISEE fino a 30mila euro. Vengono inoltre rimodulati gli attuali eco-incentivi per l'acquisto di auto nuove, con prezzo di listino fino a 50mila euro. In pratica, aumenta il bonus per determinate tipologie di auto (ad esempio, sull'acquisto di veicoli a basse emissioni fino a 20 g/km di Co2 con rottamazione contestuale di un veicolo fino a Euro 6 (l'ecoincentivo può arrivare a 10mila euro). Proroga fino al 2026 per il bonus per l'acquisto di moto elettriche o ibride, pari al 30% (o 40% con rottamazione), fino a un tetto di 3 o 4mila euro.