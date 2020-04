Carglass riapre 10 centri, uno anche a Roma

MILANO – Roma, Padova, Verona, Milano, Torino, Cuneo, Genova, Trento, Bologna e Firenze: sono le dieci città in cui nell'ottica di fornire un «servizio alla comunità», come ha sintetizzato Matteo Rignano, presidente e Ad di Belron Italia, da mercoledì Carglass ha riaperto i propri centri. Le aperture sono ancora limitate a due giorni la settimana, ma con gli stessi orari: al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ed al pomeriggio dalle 14 alle 18.

A garanzia della salute degli addetti e degli stessi clienti, la società specializzata nella riparazione e della sostituzione dei cristalli per auto ha fatto sapere che gli interventi di urgenza verranno eseguito esclusivamente su appuntamento. Per le prenotazioni, ma anche per eventuali informazioni, è necessario contattare il numero verde 800 36 0036. La decisione di riaprire i dieci centri è stata adottata «dopo aver definito procedure operative ancora più stringenti per garantire la migliore protezione», informa una nota.

Fra queste rientra anche, in via eccezionale, l’igienizzazione dell’auto con trattamento all’ozono: la procedura verrà eseguita due volte, prima e dopo l'intervento. «Nelle ultime ore, dopo attente valutazioni e in ottica di servizio alla comunità, abbiamo deciso di tornare a garantire l’operatività del nostro servizio di riparazione e sostituzione vetri auto a quegli automobilisti che, nel rispetto delle normative legate all’emergenza in atto, hanno urgenza di intervenire», ha dichiarato Rignano.

Carglass ha fatto sapere che il servizio è volto a garantire il servizio alla comunità ed in particolare a quegli automobilisti che per essenziali necessità lavorative o personali, così come definito dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, «hanno urgenza di interventi di ripristino». In questa fase non verranno effettuati servizi a domicilio ed il numero delle riparazioni sarà comunque limitato.

Di seguito gli indirizzi dei centri ed i giorni di apertura: Roma - Via Ettore Gabrici 2 (mercoledì e venerdì, Torino - Corso Grosseto 194 (mercoledì e venerdì, Cuneo - Corso IV Novembre 6 (lunedì e giovedì), Genova - Corso Europa 494 (lunedì e giovedì), Milano - Corso Sempione 85 (mercoledì e venerdì), Verona - Viale del Lavoro 35 (lunedì e giovedì), Padova - Via Venezia 67-E (lunedì e giovedì), Trento - Via del Brennero 181 (lunedì e giovedì), Bologna - Via Tosarelli 312-Castenaso (mercoledì e venerdì), Firenze - Via San Quirico 264 - Campi Bisenzio (lunedì e giovedì).