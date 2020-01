Cina, brusca frenata per il primo mercato: in calo del 8,2% le vendite di auto nel 2019

PECHINO - Le vendite di auto in Cina hanno continuato a diminuire l’anno scorso, accompagnate da un calo della domanda nel più grande mercato automobilistico del mondo. Lo affermano i dati pubblicati oggi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), un’associazione di settore. Secondo la CAAM, circa 25,77 milioni di automobili sono state vendute nel 2019, segnando una riduzione dell’8,2 percento rispetto all’anno precedente. Il calo ha superato quello del 2,8 percento nel 2018. A pesare sull’industria è stata la combinazione di tensioni commerciali, aumento degli standard di emissione e ritiro dei sussidi per i veicoli a nuova energia.

Tuttavia, secondo la CAAM, i dati su base mensile mostrano che il mercato dell’ auto si sta gradualmente riprendendo. La produzione di veicoli del Paese si è attestata a 25,72 milioni di unità lo scorso anno, un calo del 7,5 percento rispetto all’anno precedente. Le vendite di veicoli per il trasporto passeggeri sono scese del 9,6 percento su base annua, arrivando a 21,44 milioni di unità, mentre quelle di veicoli a nuova energia sono state pari a 1,2 milioni, con un calo del 4 percento. Dopo un periodo di transizione di tre mesi terminato il 25 giugno dello scorso anno, i governi locali hanno interrotto le sovvenzioni a favore degli acquisti di veicoli a nuova energia diversi dagli autobus a nuova energia e dai veicoli a celle a combustibile, causando un calo più netto delle vendite di questi mezzi nella seconda metà del 2019. Xinhua ha appreso dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione che nel 2020 la politica di sussidi per il settore dei veicoli a nuova energia sarà in gran parte stabile e che non ci saranno interruzioni importanti dei sussidi. Il Paese si è impegnato ad adottare varie misure per incrementare il consumo di auto, in particolare le vendite dei veicoli a nuova energia. Un documento pubblicato dal Consiglio di Stato lo scorso settembre ha suggerito che le autorità locali riducano le restrizioni sull’acquisto di auto.